سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.