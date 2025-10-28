دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين في مدينة الفاشر بالسودان

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الدعم السريع إثر استهدافها للمدنيين الأبرياء العزل في مدينة الفاشر بجمهورية السودان الشقيق. وجددت (الخارجية) في بيان لها تأكيد دولة الكويت على أهمية توفير الحماية للمدنيين في جمهورية السودان الشقيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق وعلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة اتساقا مع ما نص عليه إعلان جدة لعام 2023.

وأكدت موقف دولة الكويت الثابت الداعي للوقف الفوري للعنف وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيق.