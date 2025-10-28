آبل تتخطى 4 تريليونات دولار وتلحق بمايكروسفت وإنيفديا في قفزة تاريخية

آبل

تجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل اليوم الثلاثاء حاجز 4 تريليونات دولار في قفزة تاريخية لعملاق التكنولوجيا الأمريكية الذي أصبح بذلك ثالث شركة في العالم تكسر قيمتها السوقية هذا الحاجز وسط توقعات أيضا بتخطي إيرادتها “ربع السنوية” الـ 100 مليار دولار.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن آبل بهذه النتيجة تلحق بالعملاقين الآخرين شركتي إنفيديا ومايكروسوفت اللتين بلغت كل منهما القيمة ذاتها في وقت سابق من العام.

ووفقا للتقرير ارتفعت أسهم آبل بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بما يكفي لدفع قيمة الشركة فوق هذا المستوى التاريخي لفترة وجيزة.

وكانت إنفيديا المصنعة للرقائق الالكترونية ومايكروسوفت التكنولوجية العملاقة قد بلغتا عتبة ال4 تريليونات دولار في يوليو. ومنذ ذلك الحين نمت القيمة السوقية للاولى بشكل أكبر لتصل إلى 71ر4 تريليون دولار بينما ارتفعت قيمة الثانية مرة أخرى اليوم على خلفية أنباء تفيد بأن حصة شركة تصنيع برامج ويندوز في اوبن ايه آي المعاد تنظيمها ستبلغ 135 مليار دولار.

وكانت آبل قد تخلفت عن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام وسط مخاوف من أن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي لا ترقى إلى المستوى المطلوب اذ حققت مكاسب بنسبة 3ر7 بالمئة فقط في عام 2025 متخلفة كثيرا عن إنفيديا التي بلغت مكاسبها 45 بالمئة وألفابت التي حققت أرباحا بنسبة 42 بالمئة وميتا بلاتفورمز التي بلغت أرباحها 30 بالمئة.

غير ان وضع شركة آبل تغير في الأشهر الأخيرة بعدما ساهمت مجموعة من الظروف في تحسينه بشكل كبير. ففي أوائل سبتمبر حكم قاض فيدرالي بأنه لا يتعين على غوغل التخلي عن خدمات متصفح كروم الأمر الذي أفاد آبل.

وكجزء من الحكم قال القاضي إن غوغل يمكنها الاستمرار في الدفع مقابل تثبيت محرك البحث الخاص بها مسبقا على أجهزة مثل أجهزة آيفون. وتدفع ألفابت حاليا لشركة آبل مليارات الدولارات سنويا للقيام بذلك.

وفي منتصف سبتمبر أصدرت الشركة أحدث هواتف آيفون فائقة النحافة والتي واجهت تأخيرا لفترة وجيزة قبل أن يتمكن العملاء في الصين من شرائها. وفي النهاية بيعت الهواتف بالكامل في غضون دقائق في البلاد.

وساهم فترة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إيجابيا في تحسن وضع (آبل) اذ تم إعفاء معظم منتجاتها من الرسوم الجمركية.

ونتيجة لتلك العوامل تخطت آبل خلال الشهر الماضي شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بمكاسب تجاوزت 5 بالمئة متقدمة بفارق كبير على أمازون التي حققت 3 بالمئة وقريبة من إنفيديا التي حققت 7 بالمئة علما ان عائدات اسهم ميتا في الشهر ذاته لم تحقق سوى 5ر1 بالمئة.

ويتوقع محللو وول ستريت وفقا لتقرير ان بي سي أن يكون لدى شركة آبل مجالا أكبر للنمو. واعتبارا من اليوم يتوقع أن يعلن عملاق التكنولوجيا عن إيرادات ربع سنوية تتجاوز 100 مليار دولار.