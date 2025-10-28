الأمين العام للجامعة العربية يستعبد عودة الحرب إلى لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء إن عودة الحرب الى لبنان “أمر مستبعد للغاية” خصوصا في ظل الحوار مع الولايات المتحدة التي تضغط على الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين أثر لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في القصر الجمهوري وقد اشار الى ان الولايات المتحدة تضغط على الاحتلال الاسرائيلي في اتجاه تخليه عن النقاط الخمس التي يحتلها وعدم دخوله وتدخله في الأراضي اللبنانية مؤكدا عدم وجود “خطر مباشر”.

وقال ابوالغيط “عرضت رؤيتي للتحرك الأمريكي الحالي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط والتصميم الأمريكي الواضح على الإمساك بزمام الأمور وعدم ترك العنان كما حصل سابقا مع إسرائيل في التعاطي مع المسألة الفلسطينية على مدى العامين الاخيرين”.

ولفت الى ان الأمور تغيرت وهي “تسير نحو الأفضل” مشيرا الى وجود جهود مصرية – أمريكية لمساعدة لبنان على الخروج من ازمته.

وقال ابوالغيط ان الولايات المتحدة تستخدم “إمكاناتها وقدراتها واساليبها وتأثيرها ولديها رئيس بالغ الوضوح والتحولات معه تسير نحو رغبة في تحقيق سياساته التي تهدف الى إرساء الاستقرار والسلام ووقف الاقتتال ويجب الاستمرار في الحديث معه”.

يذكر ان الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط يزور لبنان المشاركة في مؤتمرين الأول يتعلق بالتعاون لمكافحة الإرهاب بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم والثاني هو ملتقى الإعلامي العربي الذي سيعقد غدا.