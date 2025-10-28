الوزير المخيزيم يشارك في النسخة التاسعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة صبيح عبدالعزيز المخيزيم

ممثلاً عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور/ صبيح عبدالعزيز المخيزيم في النسخة التاسعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار: إطلاق آفاق جديدة للنمو” برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة واسعة من القادة والرؤساء وصناع السياسات والمستثمرين من مختلف أنحاء العام.

وقد تضمن برنامج المبادرة عدة جلسات حوارية تناقش إعادة تعريف الازدهار وقضايا عدم المساواة في الدخل والشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات الصلة بالنمو المستدام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا الريادة في الذكاء الاصطناعي والتحديات المصاحبة لعمل تحول الطاقة، والجهود الدولية نحو التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار تأتي ضمن مسار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها قوة اقتصادية عالمية ومركزا استثمارياً يجذب الابتكار والشراكات في مجالات التقنية والطاقة والبنية التحتية، وتعقد النسخة التاسعة منها في الرياض بحضور أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثاً بارزاً من خلال 250 جلسة حوارية.