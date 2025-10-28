بوبيان يُطلق شهادة Accredited Universal Banker الدولية

مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق شهادة Accredited Universal Banker الدولية المعتمدة، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية (KIBS) ومعهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل (Walbrook- LIBF)، في خطوة جديدة تؤكد التزام البنك المستمر بتطوير كوادره البشرية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

ويُمثل إطلاق هذه الشهادة الدولية امتداداً للبرامج التدريبية المتطورة التي يتبناها البنك، بهدف رفع كفاءة موظفيه وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم للتقدم والتطور في بيئة العمل المصرفي المتغيرة، وتُعزز من قدرتهم على تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملاء بوبيان.

وتعليقًا على ذلك، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد: “يأتي إطلاق شهادة Accredited Universal Banker المعتمدة دولياً في إطار رؤية البنك الإستراتيجية الرامية إلى بناء كوادر مصرفية مؤهلة تمتلك أدوات النجاح في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومستمرة، وهو ما يدفعنا إلى اعتماد مسارات تدريبية متخصصة تعتمد على المعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يعكس واقع العمل المصرفي الحديث. كما تمثل هذه الشهادة خطوة جديدة نحو تطوير كوادرنا وتعزيز جاهزيتهم بمعايير عالمية لمتطلبات المستقبل المصرفي.”

وأضاف أن التعاون المستمر مع معهد الدراسات المصرفية ومعهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل Walbrook- LIBF ، والذي أثمر عن هذا البرنامج المعتمد حديثاً، يُشكّل إضافة إلى خارطة التدريب المهني في البنك، ويضع معياراً جديداً لتطوير الكفاءات وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الحصول على هذه الشهادة الدولية المعتمدة من معهد “لندن للخدمات المصرفية والتمويل Walbrook- LIBF ” يُعد بمثابة اعتراف مهني بكفاءة الموظفين من مؤسسة مرموقة ومشهود لها دولياً، ويُشكل علامة فارقة في مسيرتهم المهنية، حيث تُعزز هذه الشهادة من فرص التطور الوظيفي وتمنح الموظف ميزة تنافسية داخل السوق المصرفي، كما تُجسد التزام البنك بتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تواكب تطلعات العملاء من خلال أفضل الكوادر المؤهلة عالمياً.

واختتم الحماد مؤكداً أن بنك بوبيان يواصل التزامه الراسخ بتطوير برامجه التدريبية والشهادات المعتمدة عالمياً، للاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأهم للابتكار والنمو المؤسسي المستدام، ويرتقي بجودة الخدمة المصرفية ويواكب أحدث التطورات في القطاع المصرفي واحتياجات السوق المتغيرة.

منظومة تدريب متجددة

من جانبه صرح المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بوبيان، بشار الدوب “نحرص في بوبيان على خلق منظومة تدريبية متجددة ومرنة تواكب متغيرات هذا العصر والاحتياجات التدريبية سريعة التغير في سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي، والتي تستوعب كل ما هو جديد في عالم الخدمات المالية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة موظفينا وضمان استمرارية تقديم تجربة مصرفية عالية وترسيخ مكانة بوبيان كمؤسسة مالية رائدة.”

وأضاف أن البرنامج التدريبي يركز على مجموعة متكاملة من الموضوعات والمهارات الأساسية في العمل المصرفي، ومنها فهم العمليات والمنتجات والخدمات المصرفية اليومية والتواصل الفعّال مع العملاء، مع تطبيق أفضل ممارسات خدمة العملاء، إلى جانب أساسيات متابعة الالتزام الرقابي والحوكمة، بالإضافة إلى مفاهيم الابتكار الرقمي، مما يضمن رفع جاهزيتهم للتعامل بثقة واحترافية عالية مع التحوُّلات المستقبلية في القطاع المالي.

شراكة استراتيجية مع الدراسات المصرفية

وأعربت مدير عام معهد الدراسات المصرفية، رنا النيباري، عن تقديرها لهذا التعاون الاستراتيجي الذي يمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير الكوادر البشرية ببنك بوبيان، حيث سيحصل الموظفون فى إدارة الفروع المصرفية على فرصة فريدة للحصول على تأهيل عالي المستوى وشهادة معتمدة مهنياً، مما يمهد الطريق لهم إلى مستقبل واعد في القطاع المصرفي.