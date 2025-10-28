“الخارجية” تنظم ورشة عمل عن مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ورشة تعزيز الاستجابات لمكافحة الإرهاب وتنفيذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المالية

نظمت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان (تعزيز الاستجابات لمكافحة الإرهاب وتنفيذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المالية) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة السفير حمد المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الورشة استمرار جهود دولة الكويت في تطوير قدراتها الوطنية لمكافحة الإرهاب ومواءمة جهودها مع الجهود الدولية.

وقال المشعان إن الورشة التي تستمر يومين تركز على تعزيز استعداد الجهات الوطنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يتماشى مع الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون والربط بين الجهات المعنية في فهم الإجراءات والمتطلبات الدولية القانونية الخاصة بنظام عقوبات مجلس الأمن.

وأضاف أن الورشة تتمحور حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب وآليات تنفيذ نظام عقوبات مجلس الأمن إضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وفقا لقراري مجلس الأمن 1267 (1999) و1373 (2001) والتزام الدول الأعضاء بقائمة مجلس العقوبات الخاصة بمجلس الأمن وأفضل الممارسات لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

ويشارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات بينها وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة إلى جانب النيابة العامة وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني.