بورصة الكويت توقع إتفاقية تفاهم مع معهد المحللين الماليين المعتمدين

رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي

أبرمت بورصة الكويت إتفاقية تفاهم مع معهد المحللين الماليين المعتمدين، المنظمة العالمية الغير ربحية التي توفر التعليم المالي للمتخصصين في الاستثمار، وذلك بهدف توفير المحتوى التعليمي الخاص بأُسس الاستثمار عبر موقع اكاديمية البورصة، البوابة التعليمية الرقمية من تصميم وتطوير بورصة الكويت، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة بسوق المال للمستثمرين الجدد والمحترفين.

ذلك وتمكن الاتفاقية كلا المؤسستين من الجمع بين خبراتهما في مجال الخدمات المالية وتوفير محتوى مُتاح لمن يرغبون في معرفة المزيد عن الاستثمار، والذي يشمل معلومات تُساعد المستثمرين من تقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بالإضافة إلى مواد تعليمية تتضمن مقاطع الفيديو والرسوم البيانية والعروض التوضيحية عبر الإنترنت. كما ستمكن الإتفاقية زائري موقع اكاديمية البورصة (Boursa Academy) من التسجيل في بعض برامج وشهادات المعهد مقابل مزايا تفضيلية حصرية.

تعليقاً على الاتفاقية، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت السيد/ ناصر مشاري السنعوسي: “تأتي الشراكة الاستراتيجية مع معهد المحللين الماليين المعتمدين لتؤكد التزام بورصة الكويت الثابت بتعزيز كفاءة المستثمرين في سوق المال، حيث تدرك الشركة بأن كفاءة المستثمرين والمتعاملين تأثر على سوق المال بشكل مباشر. ولذلك، تلتزم البورصة بتقديم أدوات المعرفة اللازمة، والتي تمكنهم من النجاح في تجربتهم الاستثمارية.”

وأضاف السنعوسي: “تجسد هذه الاتفاقية التزام البورصة التام بتعزيز جودة القرار الاستثماري في السوق. فمن خلال إثراء محتوى أكاديمية البورصة بمواد تعليمية، تسعى البورصة إلى تمكين جميع شرائح المستثمرين من تقييم الفرص الاستثمارية بمزيد من العمق والتحليل بالتعاون مع جهات متخصصة، مما يدعم نمو واستدامة البيئة الاستثمارية المحلية.”

تمتد الشراكة مع معهد المحللين الماليين المعتمدين لمدة عامين، حيث ان بورصة الكويت أول شريك استراتيجي لتحدي أبحاث المحللين الماليين في الكويت، المسابقة الدولية السنوية في مجال التحليل المالي للشركات المدرجة، والموجهة لطلبة الجامعات. هذا وتوفر هذه المبادرة منصة فريدة تمكّن الطلاب من تطبيق معارفهم الأكاديمية على سيناريوهات واقعية، حيث تقوم الفرق الطلابية بإجراء تحليل متعمق لإحدى الشركات المدرجة، وعرض نتائجهم أمام لجنة من أبرز المتخصصين في مجال الاستثمار، مما يعزز من خبراتهم العملية ويقربهم من واقع أسواق المال.

مدير الشراكات وحلول العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد المحللين الماليين المعتمدين جانيت طوق

تعليقاً على الشراكة، قالت السيدة/ جانيت طوق، مدير الشراكات وحلول العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد المحللين الماليين المعتمدين، “يسعدني أن أعلن عن توقيع شراكة مع بورصة الكويت تهدف إلى الإرتقاء بالثقافة المالية، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات إستثمارية أكثر وعياً، ويسهم في تعزيز مجتمع الاستثمار في دولة الكويت. تأتي هذه الشراكة من إيمان المؤسستين المشترك بأهمية الاستثمار في تثقيف المشاركين في القطاع المالي بمختلف فئاتهم، لما لذلك من دور محوري في تنمية بيئة استثمارية قوية تتسم بالإحترافية والمصداقية العالية.”

تشكل هذه المبادرات جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة المشاركين في سوق المال. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.