الصندوق الكويتي للتنمية يقدم 5 ملايين دولار منحة للمساهمة في مكافحة الكوليرا في السودان

توقيع اتفاقية المنحة

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاثنين في نيويورك اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يقدم الصندوق بمقتضاها منحه قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي للمساهمة في مشروع دعم الاستجابة لمكافحة الكوليرا في السودان.

وذكر الصندوق في بيان صحفي أن الاتفاقية وقعها نيابة عن الصندوق نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح فيما وقع الاتفاقية نيابة عن اليونيسف المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف إلى الحد من انتشار الكوليرا وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن تدهور خدمات المياه والصرف الصحي من خلال تحسين الوصول إلى مصادر مياه آمنة وتعزيز ممارسات النظافة ودعم قدرات النظام الصحي في الاستجابة السريعة للتفشي الحالي كما يسعى المشروع إلى تعزيز التدخلات الوقائية طويلة الأجل لضمان استدامة الخدمات الأساسية في المجتمعات المتضررة وذلك في ولايات الخرطوم ونهر النيل والجزيرة.

وأوضح أن المشروع يتكون من مكونين مترابطين الأول يشمل تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ويتضمن إعادة تأهيل 12 محطة معالجة مياه و18 نقطة مياه صغيرة تشمل تركيب مضخات غاطسة واستبدال الخزانات وتحسين أنظمة التوزيع إلى جانب تزويد المواقع بأنظمة الطاقة الشمسية كما يتضمن المكون نفسه تأهيل أنظمه الصرف الصحي في المستشفيات والمرافق الصحية وتحسين الظروف البيئية داخلها.

وأشار إلى أن المكون الثاني يركز على التوعية والتغيير السلوكي من خلال تنفيذ حملات مجتمعية وتعزيز ممارسات النظافة وتوفير مستلزمات النظافة وتدريب فرق ميدانية متخصصة بالاستجابة لحالات تفشي الكوليرا.

وذكر البيان أن المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الصندوق الكويتي ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في السادس من يوليو الماضي لتقديم مساعدة مشتركة لتمويل عمل اليونيسف في دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل الحيوية في السودان والتي بموجبها ستقدم المملكة المتحدة ودولة الكويت من خلال الصندوق الكکويتي منحة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي بواقع خمسة ملايين دولار لكل منهما لتمويل المشروع الذي من المتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 5ر1 مليون شخص في السودان.

وتعد هذه المنحة المساهمة العاشرة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني حيث قدم الصندوق الكويتي منذ عام 2017 حوالي 5ر23 مليون دولار أمريكي لمنظمة اليونيسف لتمويل تسعة مشاريع إنسانية آخرها في 20 مارس الماضي للمساهمة في دعم مشروع استعادة أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي لقطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمنحة مقدارها 5ر1 مليون دولار.