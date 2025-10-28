ديوان الخدمة: إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات الكويتيات ممن تنطبق عليهن الضوابط والأحكام

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات الكويتيات اللواتي تنطبق عليهن الضوابط والأحكام الواردة باستثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/1).

وقال الديوان في بيان نشره على حسابه في منصة (إكس) إنه “بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/1) بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وتعميم الديوان رقم (2025/10) بشأن مسوغات طلب صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد للموظفين الذكور فإنه ستتم إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات الكويتيات اللواتي تنطبق عليهن الضوابط والأحكام الواردة باستثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/1)”.