بوبيان ينظم ورش عمل حصرية لعملاء “بلاتينيوم” بالتعاون مع تطبيق Fohgah

مساعد المدير في إدارة شرائح العملاء في بنك بوبيان بدر الياقوت

في إطار حرصه على تقديم تجارب مميزة لعملاء “بلاتينيوم”، نظم بنك بوبيان بالتعاون مع تطبيق Fohgah، مجموعة من ورش عمل تفاعلية متنوعة شملت ورشة صناعة العطور، وورشة تنسيق الزهور، بالإضافة إلى ورشة تحضير القهوة المختصة، بمشاركة نخبة من المختصين في هذه المجالات لتقديم تجربة ثرية وممتعة للعملاء والعميلات ومرافقيهم.

وقال مساعد المدير في إدارة شرائح العملاء في بنك بوبيان، بدر الياقوت “تؤكد هذه الفعاليات حرص البنك على تقديم تجربة متكاملة لعملائه المميزين، تجمع بين الخدمات المصرفية المميزة والتجارب الحياتية اليومية التي تعكس أسلوب الحياة العصري بما يتماشى مع تطلعاتهم، موضحاً أن مثل هذه الفعاليات المميزة تسهم في تعزيز التواصل والتفاعل مع العملاء، والاستمتاع بتجارب تضيف إلى حياتهم قيمة حقيقية.”

وشهدت الورش حضوراً مميزاً من عملاء وعميلات بوبيان ومرافقيهم، الذين أشادوا بالأفكار المقدمة التي تناسب مختلف الأذواق والاختيارات، بمشاركة خبراء متخصصين أضافوا طابعاً احترافياً وتفاعلياً لكل ورشة.

واختتم الياقوت بالتأكيد على أن بوبيان سيواصل تقديم فعاليات حصرية لعملاء “بلاتينيوم” خلال الفترة المقبلة، ضمن رؤية البنك في جعل تجربة العميل أساس كل ما يقدمه من خدمات ومزايا، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام البنك بتوفير أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة والرفاهية والتميّز المصرفي.