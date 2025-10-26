رئيس الطيران المدني: تنفيذ مشروع برج المراقبة والمدرج الثالث وفق أحدث المعايير العالمية

افتتاح برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي

أكد رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح أن مشروع برج المراقبة والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي الذي تم افتتاحه رسميا اليوم الأحد تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يجسد الشراكة الفاعلة والتعاون بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى. وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن هذا الإنجاز يواكب أحدث المعايير العالمية في مجالات الطيران المدني والملاحة الجوية ويعكس الكفاءة الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى في مطار الكويت الدولي وبأعلى مستويات الجودة الفنية والتقنية.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأضاف أن مشروع برج المراقبة والمدرج الثالث يأتي ضمن حزمة المشاريع الإنشائية الكبرى لتطوير مطار الكويت الدولي وفقا للمخطط الهيكلي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الطيران المدني.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمطار وتمكينه من استقبال الطائرات الحديثة وتعزيز خدمات الشحن الجوي والطيران الخاص والتجاري بما يواكب متطلبات النمو في قطاع النقل الجوي.

وسيبدأ التشغيل الرسمي للمدرج الثالث في 30 أكتوبر الجاري على أن يتم استكمال الأعمال لتنفيذ إعادة تطوير المدرج الشرقي بتاريخ 15 نوفمبر المقبل.

وحضر افتتاح المشروع وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.