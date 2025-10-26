بنك الخليج يستعرض مزايا حساب الراتب في الخيران مول

جناح بنك الخليج في الخيران مول

في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع عملائه وتقديم أفضل التجارب المصرفية، تواجد بنك الخليج علي مدى 3 أيام في مول الخيران، لاستعراض مجموعة من خدماته وعروضه المميزة الموجهة لعملاء حساب الراتب من الكويتيين.

وشهد جناح البنك إقبالاً ملحوظاً من مرتادي مول الخيران، الذين تفاعلوا مع العروض المقدمة واستفادوا من الاستشارات المصرفية التي وفرها فريق البنك، وتعرفوا على المزايا الحصرية لعملاء حساب الراتب من الكويتيين.

من أبرز العروض الحصرية المقدمة لعملاء حساب الراتب من الكويتيين هو تقديم هدية ترحيبية نقدية تصل إلى 1200 دينار تُضاف مباشرة إلى حساب العميل عند تحويل الراتب، ما يمثل حافزاً إيجابياً لبداية مالية قوية سواء للعملاء الجدد. ويحظى العميل بخيارات واسعة للتمويل تلبي مختلف احتياجات العملاء، تشمل:

قرض استهلاكي يصل إلى 25,000 دينار بفترة سداد مرنة تمتد حتى 5 سنوات، لتغطية احتياجات التعليم أو السفر أو تجديد المنزل.

قرض إسكاني يصل إلى 70,000 دينار بفترة سداد تصل إلى 15 سنة، لمساعدة العملاء في تحقيق حلم امتلاك منزل المستقبل.

بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة دون رسوم سنوية، تتيح مزايا السفر والعروض الحصرية وبرنامج المكافآت.

صندوق أمانات مجاني لمدة عام لحفظ المستندات والمقتنيات الثمينة، كخدمة إضافية تعزز راحة وأمان العملاء.

يستهدف العرض الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع النفطي، إضافة إلى المعينين حديثًا، بشرط ألا يقل الراتب الشهري عن 600 دينار كويتي. كما يقدم البنك عروضاً خاصة لموظفي جهات حكومية مختارة، مما يعزز من شمولية المبادرة ويزيد من استفادة شرائح أوسع من المواطنين.

في إطار سعي البنك لتقديم تجربة مصرفية متكاملة، يبرز برنامج “نقاط الخليج” كإحدى أبرز مزايا عرض حساب الراتب، حيث يُسجَّل العميل تلقائياً في البرنامج ليبدأ بكسب النقاط على كل معاملة باستخدام بطاقاته المصرفية.

ويمكن استبدال النقاط فورياً بالنقد عبر تحويلها إلى البطاقة الائتمانية، أو مشاركتها مع الأهل والأصدقاء كهدايا، إضافة إلى استخدامها في حجز تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات حول العالم. كما يتيح البرنامج تجربة تسوق إلكترونية مميزة عبر متجر النقاط داخل تطبيق بنك الخليج، وهو الأول من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي.

يذكر أن رواد جناح بنك الخليج في مول الخيران، استمتعوا بمجموعة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات المباشرة التي صُممت لتعريفهم بعروض البنك وخدماته بأسلوب ممتع ومبتكر. كما قدّم البنك جائزة يومية عبارة عن هاتف “آيفون” للفائزين في السحوبات التي أُقيمت خلال أيام الفعالية، مما أضفى أجواء من الحماس والتفاعل بين المشاركين.