وزير المالية: مشروع “تسديد” ركيزة رئيسية للتحول إلى حكومة رقمية في الكويت

وزير المالية الدكتور صبيح المخيزيم اثناء القائه كلمة افتتاحية بمناسبة حضوره ورعايته حفل مرور 15 عاما على إطلاق مشروع خدمات الدفع الالكتروني الحكومي "تسديد"

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الأحد أن مشروع نظام خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد) يعد أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في وزارة المالية وركيزة رئيسية للتحول إلى حكومة رقمية في دولة الكويت.

وقال المخيزيم في كلمته خلال الاحتفال بمناسبة 15 عاما على إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني (تسديد) إن المشروع انطلق وفق رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يواكب التطورات التقنية العالمية.

وأشار إلى أهمية المشروع لما يقدمه من إسهامات في دعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين والشركات ومختلف الجهات المستفيدة بهدف تحقيق الريادة في مجال الخدمات الإلكترونية بما يخدم أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).

وأوضح أن (تسديد) نجح في تحقيق نتائج ملموسة خلال 15 عاما من العمل والالتزام تمثلت في إنشاء المنصة الموحدة لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية وترتبط بها 53 جهة حكومية إذ قدمت لها قنوات متعددة للدفع الإلكتروني كالدفع عبر أجهزة نقاط البيع العادية والمدمجة والدفع عبر الانترنت والهاتف النقال.

وبين الوزير الميخزيم أن من أبرز النتائج التي تم تحقيقها من بداية المشروع تتمثل بإنجاز كم كبير من المعاملات الحكومية والتي بلغت قرابة 221 مليون معاملة حكومية إضافة إلى تحصيل إيرادات غير نفطية بلغت 11 مليار دولار أمريكي (نحو 35ر3 مليار دينار كويتي) خلال 15 سنة عبر المنصة الموحدة لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي.

وأشار إلى إيقاف التعامل بالطوابع الورقية التقليدية والتحول إلى التعامل بالطوابع الالكترونية لإنجاز المعاملات الحكومية عبر إتاحة قنوات ووسائط متعددة للدفع الإلكتروني مشيرا إلى تحول عمليات الدفع إلى الدفع الالكتروني بنسبة 100 في المئة بجميع الجهات الحكومية.

وقال إن جهود وزارة المالية الكويتية تكللت بالنجاح بعد فوزها بجائزة الشارقة في المالية العامة الدورة الثالثة (2024 – 2025) بالفئة المؤسسية المتميزة في تقديم الخدمات المالية على مستوى الوطن العربي في شهر مايو الماضي.

وأضاف المخيزيم أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة والتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والجهود المتواصلة للكوادر الوطنية بوزارة المالية.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية والمستدامة بين الوزارة وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) مؤكدا أنها تشكل نموذجا فريدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التقنية لنظام الدفع الالكتروني الحكومي وتوفير أعلى معايير الأمان والموثوقية في عمليات الدفع والتحصيل للإيرادات الحكومية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة (كي نت) محمد العثمان في كلمة مماثلة إن مشروع (تسديد) يشكل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي في دولة الكويت مبينا أن الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية منذ انطلاق المشروع جاءت وفق رؤية طموحة تهدف إلى الانتقال بالخدمات الحكومية من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متطورة وفعالة.

وأضاف أنه بفضل الشراكة الوثيقة مع وزارة المالية خلال 15 عاما تطور مشروع (تسديد) حتى أصبح عصب الدفع الإلكتروني الحكومي إذ استفاد ملايين المواطنين والمقيمين من خدمات دفع سريعة وآمنة ما يعكس قوة التعاون بين القطاع الخاص والحكومي المبني على الثقة والأهداف المشتركة لخدمة دولة الكويت.

وأكد مواصلة (كي نت) دورها الفعال المتمثل بتوفير البنية التقنية المتطورة التي تدعم الرؤية الحكومية نحو التميز الإلكتروني لضمان الكفاءة والأمان والاستمرارية في التطوير والابتكار معربا عن تطلع الشركة لتقديم وتسخير إمكانياتها وطاقاتها كافة لخدمة جميع أجهزة الدولة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد.