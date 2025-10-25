الدوري الإنكليزي: سندرلاند يُسقط تشلسي ومانشستر يونايتد يتابع صحوته

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل هدف

قاد المهاجم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي فريقه سندرلاند العائد هذا الموسم الى دوري الاضواء، الى فوز لافت على تشلسي بطل العالم في عقر دار الأخير 2-1 السبت في المرحلة التاسعة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وبدأ تشلسي المباراة بطريقة مثالية عندما افتتح الجناح الارجنتيني اليخاندرو غارناتشو باكورة اهدافه مع فريقه منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر يونايتد، عندما تلقى كرة في العمق من البرتغالي بيدرو نيتو فسددها قوية زاحفة بيسراه مرت بين ساقي حارس سندرلاند الهولندي روبين رويفز (4).

ورد سندرلاند الصاعد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة عبر مهاجمه الفرنسي ويلسون ايزيدوا من مسافة قريبة بعد دربكة امام المرمى (22).

وكان سندرلاند ندا عنيدا لتشلسي في الشوط الثاني على الرغم من سيطرة واضحة لاصحاب الارض، لكن الضيوف وجهوا الضربة القاضية في الثواني الاخيرة من المباراة عندما سار المهاجم الهولندي براين بروبي بالكرة من منتصف الملعب وانتظر المساعدة قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه الطالبي، بديل البوركينابي برتران تراوريه (65)، فسددها زاحفة بعيدا عن متناول حارس تشلسي الاسباني روبرت سانشيس (90+3) مانحا فريقه فوزا رائعا.

ورفع سندرلاند رصيده الى 17 نقطة وصعد الى المركز الثاني مؤقتا، في حين بقي تشلسي سابعا برصيد 14 نقطة وقد يتراجع في حال نجحت الفرق التي تلاحقه في الفوز.

وتابع مانشستر يونايتد صحوته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث تواليا بفوزه على ضيفه برايتون 4-2 على ملعب اولدترافورد.

ودخل يونايتد المباراة منتشيا بفوزه على غريمه التقليدي ليفربول 2-1 في عقر داره عندما حقق مدربه البرتغالي روبن اموريم فوزه الثاني تواليا للمرة الاولى منذ ان استلم تدريبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وارتقى مانشستر يونايتد الى المركز الرابع موقتا برصيد 16 نقطة.

وكان يونايتد الطرف الافضل معظم فترات المباراة ونجح في افتتاح التسجيل بعد تمريرة متقنة من البرازيلي كازيميرو الى مواطنه ماتيوش كونيا الذي سددها ماكرة زاحفة في الزاوية البعيدة لمرمى برايتون (24).

والهدف هو الاول لكونيا في الوان يونايتد منذ انتقاله اليه الصيف الماضي قادما من ولفرهامبتون.

وسرعان ما اضاف كازيميرو الهدف الثاني بتسديدة ارتطمت بأحد مدافعي برايتون وخدعت حارس مرماه الهولندي بارت فربروخن (34).

واضاف الكاميروني براين مبومو الثالث عندما سدد بيسراه كرة زاحفة من مشارف المنطقة عانقت الشباك (61).

وظن يونايتد بأنه حسم النتيجة في صالحه نهائيا لكن برايتون انتفض في الربع الساعة الاخير وقلص النتيجة اولا من ركلة حرة مباشرة لمهاجم يونايتد السابق المخضرم داني ويلبيك (35 عاما) في الدقيقة 74، ثم اضاف مهاجمه البديل اليوناني خارالمبوس كوستولاس الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

لكن مبومو اراح اعصاب انصار فريقه بحسم النتيجة نهائيا بتسجيله الرابع في الثانية الاخيرة من المباراة بتسديدة في سقف الشباك (90+7) مسجلا هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وتغلب نيوكاسل على ضيفه فولهام 2-1.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق جناحه ادي مورفي مستغلا خطأ فادحا من مدافع فولهام النيجيري كالفن باسي فانتزع الكرة منه على مشارف المنطقة واودعها الشباك (18).

وعادل فولهام عن طريق الصربي ساشا لوكيتش برأسية متابعا كرة مرتدة من العارضة (56)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لنيوكاسل الذي سجل له قائده البرازيلي برونو غيمارايش هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة.

ومني ليفربول بطل الموسم الماضي بخسارته الرابعة تواليا محليا بسقوطه امام مضيفه برنتفورد 2-3.

وبعد ان فاز في مبارياته الخمس الاولى في مطلع الموسم، مني ليفربول باربع هزائم متتالية، بعد ان سقط في المراحل الثلاثة السابقة امام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد بنتيجة واحدة 1-2.