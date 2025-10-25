مدير عام الجمارك: تكثيف جهود التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية لحماية البلاد من أي محاولات للتهريب

مدير عام الإدارة العامة للجمارك يقوم بجولة لادارة جمارك مطار T5

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف اليوم السبت أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية بما يحقق الانسيابية في حركة تفتيش المسافرين وحماية البلاد من أي محاولات للتهريب.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال جولة تفقدية قام بها مدير عام الإدارة العامة للجمارك ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري صالح العمر لإدارة جمارك مطار T5 وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لسير العمل والاطلاع على جاهزية المرافق الجمركية.

وشدد مدير عام (الجمارك) على استمرار عمليات المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط والجاهزية ورفع مستوى الأداء مبينا أن الإدارة ماضية في خططها التطويرية بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية في مجال العمل الجمركي.

وأشاد بجهود المفتشين الجمركيين ودورهم الحيوي في دعم المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة.

كما تضمنت الجولة زيارة لمراكز التفتيش والأقسام المختصة فيها حيث استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول آليات العمل والإجراءات المتبعة لضمان سرعة تفتيش المسافرين مع الالتزام بالضوابط الجمركية.