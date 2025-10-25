الداخلية: حملة أمنية شاملة في المهبولة تضبط 263 شخصا بإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

من الحملة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط 263 شخصا بمنطقة المهبولة في حملة أمنية شاملة نفذها قطاع الأمن الجنائي أمس بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت (الداخلية) في بيان إن الحملة أسفرت عن ضبط 203 مخالفين لقانون الإقامة و23 عليهم أوامر إلقاء قبض و6 بحالة غير طبيعية و26 في قضايا دعارة و4 حالات اشتباه وشخص واحد (تشبه بالجنس الآخر).

وذكرت ان الشيخ فهد اليوسف وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية بمختلف المحافظات مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظا على أمن الوطن وسلامة أفراده.

وشارك في الحملة بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس فرق أمنية ميدانية متمثلة في إدارات مباحث المحافظات وقوة الإطفاء العام والطوارئ الطبية في سياق جهود الوزارة المستمرة لتطبيق القانون وضبط المخالفين والحد من السلوكيات السلبية.