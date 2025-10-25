النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة يفتتحان الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان بعد إعادة تأهيله بتبرع من بيت التمويل الكويتي (بيتك) بحضور رئيس مجلس إدارة “بيت التمويل” حمد المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة “بيت التمويل” خالد الشملان.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في تصريح للصحفيين عقب جولة قام بها برفقة الوزير العوضي وممثلي بيت التمويل أن وزارة الداخلية وبتوجيهات القيادة السياسية تعمل بتناغم كامل مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة لتعزيز ثقافة الوقاية وتكثيف التوعية المجتمعية وتوسيع برامج العلاج وإعادة التأهيل.

وأشاد بالدور الإنساني والمهني لمركز علاج الإدمان في رعاية المتعافين وتقديم خدمات نوعية تسهم في استعادة حياتهم وإدماجهم في المجتمع كأفراد منتجين ومؤثرين.

وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية تواجه المخدرات بكل حزم ولكنها في الوقت ذاته تمد يدها لأبنائها ممن وقعوا في طريق الإدمان لافتا إلى أن افتتاح الجناح العاشر يجسد رسالة واضحة بأن “العلاج والتأهيل جزء أصيل من مسؤوليتنا وأن الأمل مازال متاحا لكل من أراد بداية جديدة”.

وذكر أن هذا المشروع يمثل نموذجا متميزا لتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودعم الجهود الوطنية في مجال علاج الإدمان مثمنا الدور الحيوي الذي يقوم به بيت التمويل الكويتي في دعم القطاعين الصحي والمجتمعي.

ومن جانبه قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في تصريح مماثل إن التوسعة الجديدة للجناح العاشر أقيمت على مساحة تقارب 900 متر مربع وتضم 11 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 22 سريرا وتشمل غرفتي عزل فرديتين وغرفة ملاحظة.

وأوضح أن التوسعة تشمل أيضا 8 غرف للمرضى و3 استراحات ومطبخ وغرفة طعام وغرفة للزيارة وأخرى للتفتيش و3 مخازن مخصصة للخدمات التشغيلية بالإضافة إلى جناح إداري متكامل يحتوي على صيدلية وغرفة تضميد واستراحة للأطباء وثلاث مكاتب تنظيمية.

ولفت الوزير العوضي إلى أن مشروع التوسعة يأتي استكمالا لجهود وزارة الصحة في دعم مركز علاج الإدمان الذي تأسس عام 2005 بمساهمة من بيت التمويل الكويتي ليكون بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة تسهم في مساعدة المرضى على العودة إلى حياتهم الطبيعية من خلال برامج علاجية وسلوكية متقدمة تشمل الجوانب الطبية والاجتماعية والنفسية والرياضية والفنية.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق في تصريح مماثل عن اعتزازه بمساهمة بيت التمويل في دعم هذا المشروع مؤكدا أن افتتاح الجناح العاشر يأتي استكمالا لمبادرة بيت التمويل في إنشاء المركز عام 2005.

وبين أن دعم المشروع ينبع من إيمان بيت التمويل الكويتي بدوره الوطني والمجتمعي وحرصه على دعم المبادرات الصحية التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والأسري.

وفي ختام الافتتاح وجه الشيخ فهد اليوسف والوزير العوضي شكرهما إلى بيت التمويل الكويتي على مساهمته الوطنية الرائدة مؤكدين أن هذه الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية الكويت للتنمية المستدامة وتعزيز الجهود الوطنية لحماية المجتمع من خطر المخدرات والإدمان.

ويأتي افتتاح الجناح العاشر انطلاقا من حرص دولة الكويت على حماية الإنسان وبناء مجتمع خال من الإدمان وتعزيزا للتكامل بين الجهود الصحية والأمنية لتوفير بيئة صحية وإنسانية متكاملة للمتعافين.

يذكر أن افتتاح الجناح العاشر يأتي ضمن خطط التوسعة الشاملة للمركز حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 569 سريرا بعد افتتاح التوسعة في 15 يناير 2025 التي أضافت 304 أسرة جديدة.