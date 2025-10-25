بنك برقان يفوز بجائزة “أفضل خدمات عملاء” ضمن جوائز ميد للتميّز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025

مدير عام- الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات مشاري شهاب يتسلم الجائزة

تتويجاً لريادته في السوق وأدائه المتميّز، حصد بنك برقان جائزة “أفضل خدمة عملاء” ضمن جوائز ميد للتميّز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2025 في قطاع الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. وقد نال البنك هذه الجائزة عن فئة “خدمة العملاء وإدارة العلاقات”، تقديراً لجهوده الاستثنائية في تبنّي ثقافة تتمحور حول العميل أولاً.

وتُنظّم مجلة ميد، المنصة الرائدة في أخبار الشركات والتحليلات والبيانات على مستوى المنطقة، هذا الحفل السنوي الذي يكرّم المؤسسات المالية التي تتميّز في خدماتها الاستشارية المخصصة، وحلول إدارة الثروات المبتكرة، وفيما تقدّمه من دعم شامل للشركات العائلية.

بدوره، تسلّم الجائزة نيابةً عن بنك برقان، مدير عام- الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، السيد/ مشاري شهاب، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أُقيم في دبي.

وتعقيباً على التكريم، قال شهاب: “يُشرّفنا الفوز بهذه الجائزة المرموقة من مجلة ميد، لاسيما وأنها تؤكد على نجاح النهج الثابتة التي نتبناها والتي تُركّز على العميل. نحن ملتزمون بوضع أهداف عملائنا، وثقتهم، وتجربتهم المميزة في صميم كل شراكة وعلاقة عمل لدينا”.

وأضاف: “في بنك برقان، نستثمر باستمرار في موظفينا ومنصاتنا وعملياتنا لتقديم حلول مصرفية سلسة وسريعة الاستجابة وعالية التأثير، مما يرتقي بتجربة الخدمات المصرفية الخاصة لمستويات أعلى”.

وتابع شهاب: “ترسّخ هذه الجائزة التزامنا ببناء شراكات دائمة، مدعومة بثلاثة عناصر أساسية هي: مديري علاقات مؤهلين، وقدرات رقمية متقدّمة، وسعينا المتواصل لضمان رضا العملاء.”

جاء اختيار بنك برقان بعد تقييم مستقل وشامل لأفضل المؤسسات المتقدّمة ضمن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صورة الجائزة

وركزت لجنة التحكيم في إشادتها بأداء بنك برقان على عدة عوامل، منها: معدل رضا العملاء المرتفع الذي حققه البنك في عام 2024، ونجاحه في تطوير نموذج متميز لإدارة العلاقات يضمن السرعة والاستجابة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات. كما أشارت اللجنة إلى استثمار البنك المتواصل في تدريب موظفيه وتطوير آليات فعّالة للوقوف على آراء وملاحظات العملاء، مما يرسخ مكانة بنك برقان كنموذج ريادي في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة.

وفي إطار سعيه الدؤوب لتقديم أرقى الخدمات والمنتجات لعملائه في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، يعمل بنك برقان على توسيع نطاق أنشطته وخدماته المرخّصة من هيئة أسواق المال، والتي تشمل مزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والوساطة في الأوراق المالية غير المسجّلة. ويُمكّن هذا التوسّع البنك من توفير مجموعة شاملة من الحلول المالية ذات القيمة والجودة العالية لعملائه.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل البنك الاستثمار في رأسماله البشري من خلال إلحاق مستشاريه ومديري العلاقات المتخصصين المسجلين لدى هيئة أسواق المال بدورات تدريبية مكثفة لمدة عام كامل تحت مظلة أكاديمية الاستثمار وإدارة الثروات.

وتضمن هذه المبادرة تزويد كل مستشار بمعرفة عميقة تشمل منهجيات الاستثمار، وديناميكيات السوق، وأساليب إدارة المخاطر، وهو ما يُمكّنهم من تقديم المشورة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات بفعالية، بما يحقق التوافق التام بين الاستشارات المُقدّمة وبين استراتيجيات محافظهم الاستثمارية الخاصة، ومتطلباتهم من السيولة، ودرجة تحملهم للمخاطر.

يأتي تكريم بنك برقان بجائزة مجلة ميد تتويجاً لسلسلة من الجوائز المرموقة التي حصدها مؤخراً، إذ نال البنك جائزة “التميّز والريادة في خدمات إدارة الثروات والائتمان في الكويت لعام 2025” ضمن الدورة الـ12 من حفل توزيع جوائز التميّز العربية، الذي نظّمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

كما شملت قائمة الجوائز التي حصدها البنك ثلاث جوائز من مجلة Global Private Banker على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024، هي: “أفضل بنك خاص للائتمان”، و”أفضل بنك خاص للأوراق المالية ذات الدخل الثابت”، و”أفضل بنك خاص للعملاء أصحاب الثروات”. إضافة إلى ذلك، حصد بنك برقان جائزة “الأعلى نمواً بفئته في البطاقات المميّزة في الكويت لعام 2024” من شركة فيزا العالمية، وهو ما يعكس جهوده المتواصلة في تعزيز الابتكار وتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه.