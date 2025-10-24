وزير الصحة: تعزيز برامج الوقاية والتثقيف الصحي وصحة الفم واللثة في الارتقاء بالصحة العامة

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في كلمته الافتتاحية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الجمعة اهتمام وزارة الصحة البالغ بتعزيز برامج الوقاية والتثقيف الصحي والرعاية المتكاملة ورفع مستوى التوعية المجتمعية لكل الفئات العمرية.

جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي خلال افتتاحه الملتقى العلمي الثاني لجراحة اللثة وزراعة الأسنان الذي تنظمه الرابطة الكويتية لأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها.

وقال الوزير العوضي إن هذا الملتقى يمثل منصة تجمع الأطباء والباحثين والخبراء في مجال أمراض وجراحات اللثة وزراعة الأسنان في صورة تعكس روح التعاون العلمي والرغبة الجادة في تطوير منظومة طب الأسنان في البلاد مشيرا الى اهمية صحة الفم واللثة في الارتقاء بالصحة العامة.

وأضاف أن متابعة أمراض اللثة وصحة الفم ليست قضية تجميلية فحسب بل هي نمط علاجي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمراض أخرى مثل السكري وصحة القلب والشرايين ما يعكس أهمية صحة الفم في تحسين جودة حياة الإنسان.

وأوضح أن زراعة الأسنان تعد من الحلول العلاجية الموثوقة ذات الأثر المباشر على وظائف الأسنان الصحية والجمالية مشيرا إلى التطور المتسارع الذي تشهده مجالات التخطيط الجراحي الموجه والطبعات الرقمية والتصوير ثلاثي الأبعاد مما جعل عمليات الزراعة أكثر دقة وأمانا.

وثمن الوزير العوضي الدور الذي يؤديه هذا الملتقى العلمي المتخصص في تجسيد دور الكويت الفاعل في دعم البحث العلمي وتشجيع الكفاءات الوطنية على الإبداع والابتكار والسعي نحو التميز المهني والطبي مؤكدا أن هذا التجمع العلمي يعكس حرص الدولة على دعم الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

وقال ان جهود برنامج البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان بالتعاون مع الرابطة تسهم في تدريب أطباء المستقبل لمواكبة أحدث التطورات في المجال لاسيما في تطبيقات أنظمة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

واضاف أن وزارة الصحة لن تألو جهدا في دعم المبادرات الرامية إلى تطوير التعليم الطبي المستمر وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية في مجال أمراض الفم واللثة بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في رفع اسم الكويت في المحافل الإقليمية والدولية.

من جهته قال رئيس الرابطة الكويتية لأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان الدكتور بصيص العجمي في كلمته إن تنظيم الملتقى العلمي الثاني يأتي تتويجا لجهود متواصلة بدأت منذ مطلع العام الحالي وامتدادا لمسيرة استمرت سنوات من العمل والتعاون بين مختلف الجهات العلمية والطبية في الكويت.

وأضاف العجمي أن الوصول إلى هذه المرحلة من التنظيم هو ثمرة تعاون جماعي وروح فريق عمل اجتهد لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير تخصص أمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة وشركاء النجاح الذين أسهموا في إقامة الملتقى مضيفا أن هذا التعاون يعكس إيمان الجميع بأهمية دعم الأنشطة العلمية والطبية في الدولة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية لخدمة القطاع الصحي.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر يومين عددا من المحاضرات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من الأطباء والمتخصصين من داخل الكويت ومن دول عربية وأجنبية بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والمستجدات في مجال أمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان.