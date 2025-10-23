وزارة النفط تختتم منتدى الشباب الثامن للطاقة باعتماد مبادرة “رؤية الكويت العالمية للشباب”

وزارة النفط

اختتمت وزارة النفط اليوم الخميس فعاليات منتدى الشباب الثامن للطاقة والاجتماع السنوي لمجلس البترول العالمي للطاقة باعتماد مبادرة (رؤية الكويت العالمية للشباب) التي تهدف إلى إبراز دور الكفاءات الشابة كمساهمين فاعلين في صياغة مستقبل الطاقة على المستويين الوطني والعالمي.

وقال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في بيان صحفي صادر عن الوزارة إن المبادرة ترتكز على الاستثمار في القدرات البشرية الشابة وتنمية المهارات القيادية والفنية بما يضمن استمرار الكويت كشريك فاعل في منظومة الطاقة العالمية ومركزا إقليميا للنفط والغاز.

وأوضح الشيخ نمر الصباح أن (مبادرة الكويت) تتضمن في إنشاء لجنة الشباب الوطنية الكويتية لمجلس البترول العالمي للطاقة وحث الدول الأعضاء ودعمهم لإنشاء لجان مماثلة بهدف إبراز دور الكفاءات الشابة كمساهمين فاعلين في صياغة مستقبل الطاقة.

وأضاف أن المبادرة تسهم أيضا بخلق منصة حوار وشبكة تنسيق عالمية من اللجان الشبابية تعمل على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المهني والمعرفي بين الأجيال في هذا القطاع الحيوي والتي تم تحديد مرئياتها ومهامها ومستهدفاتها من قبل دولة الكويت.

وحول آلية التنفيذ بين أنه سيتم تأسيس لجنة الشباب الكويتية لتكون جزءا من اللجنة الوطنية الكويتية لمجلس الطاقة العالمي معنية بتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وتنمية القدرات في قطاعي النفط والطاقة والتجسير بين دولة الكويت والمجلس الذي يضم جميع الدول الأعضاء.

وأفاد بأن الكويت تحث جميع الدول الأعضاء في مجلس الطاقة العالمي على دراسة إنشاء لجان وطنية مماثلة للشباب في مجال الطاقة لتشكيل شبكة عالمية من اللجان الشبابية تعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتطوير الكفاءات المهنية بين الأجيال في هذا القطاع الحيوي.

وحول مهام اللجنة ذكر أنها تشمل تطوير مهارات الكفاءات الشابة لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في برامج التنمية الوطنية لقطاع الطاقة وتعزيز التواصل بين الأجيال لضمان نقل الخبرات والمعرفة ودعم المبادرات الشبابية.

وعن أهدافها قال الشيخ نمر الصباح إنها تتركز في تطوير وتأهيل الشباب في مجالات الطاقة والنفط عبر تمكينهم من اكتساب المعرفة التقنية والإدارية المتقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير وتعزيز التدريب العملي والتطبيقي داخل مؤسسات الطاقة.

وأشار إلى أن من بين الأهداف كذلك تعزيز مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار عبر إشراكهم في اللجان والمجالس الاستشارية الوطنية للطاقة وخلق بيئة تشجع على الحوار البناء وتبادل الخبرات بين الأجيال.

وأضاف أن اختصاصات اللجنة تتركز في المساهمة في صياغة الخطط والمبادرات وتقديم الرؤى والتوصيات التي تعزز دور الشباب في القطاع ودعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص واقتراح وتنفيذ برامج متخصصة في مجالات النفط والطاقة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأكد أن الكويت تعد أول دولة من الدول الأعضاء في مجلس البترول العالمي تقوم بتشكيل لجنة وطنية للشباب في قطاعي النفط والطاقة ما يجسد الترجمة الفعلية للمبادرة ويمثل امتدادا لجهودها المستمرة في دعم وتمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات قطاع الطاقة.

يذكر أن (منتدى الشباب الثامن للطاقة) الذي احتضنته الكويت خلال الفترة من 19 حتى 23 اكتوبر الجاري جمع نخبة من القيادات والخبراء والكوادر الشابة من نحو 60 دولة ناقشوا مستقبل صناعة الطاقة واستشراف تحولات الأسواق العالمية.

ويمثل المنتدى أكبر تجمع عالمي للشباب في قطاع الطاقة تحت شعار تمكين المستقبل ربط الشباب بالأفكار والمعرفة مجسدا التزام الكويت ومجلس البترول العالمي بتمكين الشباب المهنيين باعتبارهم عنصرا محوريا في قيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة.