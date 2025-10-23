×
رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يقوم بزيارة إلى لواء المغاوير/25

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الخميس بزيارة إلى لواء (المغاوير /25) للاطلاع على المهام والواجبات المنوطة باللواء وبرامج التدريب والتأهيل التي تسهم في رفع الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبيه.

وأكد الفريق الركن الشريعان في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان) أهمية مواصلة التدريب والتأهيل المستمر لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتعزيز قدرات وحدات الجيش على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

وذكر البيان أن الفريق الركن الشريعان شاهد خلال الزيارة عرضا ميدانيا لتمارين القتال في المناطق المبنية اشتمل على تنفيذ عدد من الفرضيات العملية التي تحاكي بيئات القتال المختلفة بهدف رفع مستوى التنسيق والدقة في الأداء وتطوير أساليب العمل الميداني حيث أشاد بما شاهده من تنظيم متميز ومستوى متقدم لتنفيذ تلك التمارين.

كما اطلع على معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة وما تضمه من تجهيزات وأدوات تعكس التطور في منظومة التدريب والتسليح في لواء (المغاوير /25).

