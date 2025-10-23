الخصومات الأكبر.. انطلقت في بوتيكات

مدير إدارة العلاقات العامة ببوتيكات علي الطيار

بتخفيضات استثنائية تصل لغاية 75%، أعلنت بوتيكات عن انطلاق حملة Black Friday الأكبر لهذا العام في موسم استثنائي من التنزيلات على مجموعة ضخمة من المنتجات الراقية والعلامات التجارية العالمية.

وفي هذا الإطار، صرّح مدير إدارة العلاقات العامة ببوتيكات علي الطيار أن التخفيضات الكبرى تمتد على تطبيق بوتيكات لتغطي آلاف المنتجات ضمن تشكيلة واسعة تشمل مستحضرات التجميل، العطور، العناية بالبشرة، الإكسسوارات، الموضة، وغيرها من الفئات المتنوّعة، مؤكدًا أن بوتيكات تضع بين أيدي عملائها عالمًا واسعًا من الخيارات المميزة، مما يجعلها الوجهة المثالية لعشّاق الجودة والتنوّع.

وأضاف الطيار أن بوتيكات تعمل بوتيرة متسارعة لتواكب تطلّعات عملائها، إذ تعكس حملة Black Friday لهذا العام العمليات التشغيلية المتطوّرة التي تعتمدها بوتيكات، بدءًا من مراكز تجهيز الطلبات المزوّدة بأحدث التقنيات، وصولًا إلى أسطول التوصيل النشط الذي يغطي مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مشدّدًا أن ضمان دقة وسرعة تسليم الطلبات يعدّ أحد أهم الأولويات لدى بوتيكات، إذ يواصل فريق خدمة العملاء عمله على مدار الساعة لتقديم دعم فوري وتجربة تسوّق سلسة واستثنائية في كل خطوة.

ولا تقتصر حملة Black Friday لهذا الموسم على الخصومات فحسب، بل تعبّر عن التزام بوتيكات المتجدد بتقديم تجربة تسوّق رقمية متكاملة، تركّز على الابتكار والارتقاء بمعايير الخدمة، بهدف منح العملاء فرصًا متجددة واستثنائية للاستفادة من أفضل المنتجات بأفضل الأسعار ضمن بيئة تسوّق رائدة ومميزة.