دوري أبطال أوروبا: العلامة الكاملة لريال مدريد وبايرن وليفربول يخرج من دوامة الهزائم

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

حقق كل من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الفوز الثالث تواليا في دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز الأول الصعب على يوفنتوس الايطالي 1-0، والثاني العريض عل كلوب بروج البلجيكي 4-0، في حين خرج ليفربول الإنكليزي من دوامة 4 هزائم متتالية بفوز ساحق عل أينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1.

على ملعب سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد الاهم بالفوز على يوفنتوس بهدف نظيف في احدى المباريات الكلاسيكية في دوري الابطال.

ويدين “الملكي” بفوزه الى هدف الإنكليزي جود بيلينغهام (57) رافعا رصيد فريقه الى تسع نقاط، فيما لا يزال يوفنتوس من دون أي فوز مع نقطتين في المركز 25.

كان فريق “السيدة العجوز” صاحب الفرصة الأولى في المباراة، عندما تدخل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للمرة الأولى في اللقاء، بعد أن تمكن الأميركي ويستون ماكيني من خلق مساحة لنفسه قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة 25 ياردة، لكن الحارس البلجيكي تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركنية (10).

وبدأ ريال في ايجاد ايقاعه حيث حصل على أولى فرصه من ركلة ركنية، بعد ان مرّر التركي أردا غولر كرة رائعة وجدت رأس الفرنسي أوريليان تشواميني، لكن تصويبته رست مباشرة في أحضان الحارس ميكيلي دي غريغوريو (16).

وراوغ مبابي لاعبَين داخل منطقة الجزاء قبل أن يعيد كرته الى الخلف نحو ميليتاو الذي سدد كرة قوية علت المرمى (42).

لكن نقطة التحول في المباراة جاءت عندما قام النجم البرازيل فينيسيوس جونيور بمراوغة رائعة وانطلق داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة دقيقة بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم، لكنّ بيلينغهام كان في المكان المناسب، وتابع الكرة في الشباك (57).

وأنقذ دي غريغوريو فريقه من هدف محقق عندما تصدى على دفعتين لتسديدتين قويتين من مبابي والمغربي براهيم دياس اثر هجمة مرتدة (70).

واوشك يوفنتوس على معادلة النتيجة عندما استغل فجوة في دفاع الميرينغي اثر هجمة مرتدة لكن أوبندا تردد في التسديد ليتدخل راوول أسنسيو في الوقت المناسب ويبعد أي خطورة (86).

رباعية بايرن

وعلى ملعب “اليانتس ارينا”، تابع بايرن عروضه الهجومية القوية واتخم شباك ضيفه كلوب بروج برباعية نظيفة محققا فوزه الثالث تواليا.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من ابن الـ 17 عاما لينارت كارل (5) والدولي الإنكليزي هاري كاين (14) والكولومبي لويس دياس (34) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (69).

ورفع بايرن رصيده الى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكلامة، ليتشارك الرصيد نفسه مع باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب، انتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنكليزي وريال مدريد.

وحقق كارل (17 عاما) بداية أشبه بحلم في مشاركته الأساسية الأولى في المسابقة القارية المرموقة عندما سجّل بعد مرور أربع دقائق فقط، وذلك بمجهود فردي رائع بعد ان شق طريقه بين مدافعي بروج قبل ان يطلق تسديدة مقوسة رائعة من مشارف المنطقة نحو الزاوية البعيدة (4).

وأضاف كاين الهدف الثاني بعد تسع دقائق بعد أن مرر له النمسوي كونراد لايمر كرة تابعها بسهولة في المرمى المشرع، رافعا رصيده من الأهداف الى 20 هذا الموسم في مختلف المسابقات من أصل 12 مباراة خاضها و5 في الـ “تشامبيونزليغ” (14).

ولم يتردد بايرن في تعزيز تقدمه بعد ان سجّل دياس الثالث من تسديدة صاروخية من داخل منقطة الجزاء في منتصف المرمى (33).

وفي الشوط الثاني، عزّز جاكسون من غلّة فريقه بعد أن تألق الفرنسي مايكل اوليسيه ولايمر في بناء الهجمة، حيث أجبر الأخير حارس بروج نوردين جاكرز على التصدي لتسديدته لترتد الكرة باتجاه جاكسون الذي سددها بقدمه من لمسة واحدة في الشباك (69).

خماسية ليفربول

وأوقف ليفربول بطل انكلترا سلسلة من 4 هزائم تواليا ليخرج بفوز عريض على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الالماني 5-1.

وسجل الفرنسي أوغو ايكيتيكيه (35) والهولندي فيرجيل فان دايك (39) والفرنسي ابراهيما كوناتيه (44) والهولندي كودي خاكبو (66) والمجري دومينيك تسوبوسلاي (70) أهداف ليفربول، بعد ان تقدم فرانكفورت بهدف الدنماركي راسموس كريستنسن (26).

ودخل ليفربول المباراة على وقع أربع هزائم تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا امام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي، وضد غلطة سراي التركي في دوري الابطال وهو ما يحصل له للمرة الاولى منذ عام 2014 عندما كان يشرف على تدريبه الايرلندي براندن رودجرز.

وقرر مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت عدم إشراك النجم المصري محمد صلاح اساسيا بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وأشرك مكانه ايكيتيكيه مهاجم فرانكفورت السابق ليلعب الى جانب السويدي الكسندر أيزاك المنتقل اليه بمبلغ ضخم في مطلع الموسم الحالي قادما من نيوكاسل.

وافتتح ليفربول التسجيل من هجمة مرتدة بدأها الظهير الايسر الاسكتلندي أندي روبرتسون الذي مرر كرة امامية باتجاه ايكيتيكيه الذي سار بها مسافة طويلة قبل ان يسجل داخل شباك فريقه السابق (35).

وسرعان ما عزز ليفربول تقدمه مستغلا ركلة ركنية طار لها القائد الهولندي فان دايك وأودعها الشباك (39).

وانهار فرانكفورت تماما وتلقت شباكه هدفا ثالثا برأسية قطب الدفاع الاخر كوناتيه (44).

وحسم ليفربول النتيجة نهائيا عندما مرر فلوريان فيرتس كرة عرضية متقنة باتجاه خاكبو ليتابعها الاخير بيسراه من مسافة قريبة داخل الشباك (66).

وأضاف تسوبوسلاي الخامس بتسديدة قوية من خارج المنطقة بتمريرة جديدة من فيرتس (70).

وشارك صلاح في الدقائق العشرين الاخيرة من المباراة.

وفي أبرز المباريات الاخرى، سحق تشلسي الانكليزي ضيفه أياكس امستردام الهولندي المنقوص 5-1 تناوب على تسجيلها 5 لاعبين مختلفين.

واستغل الفريق اللندني النقص العددي في صفوف منافسه اثر طرد كينيث تايلور بعد مرور ربع ساعة ليحقق فوزه الساحق.

واستغل سبورتينغ البرتغالي النقص العددي ايضا في صفوف ضيفه مرسيليا الفرنسي ليقلب النتيجة في صالحه الى فوز 2-1.

وقاد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن غلطة سراي التركي الى الفوز على بودو غلميت النروجي 3-1 بتسجيله ثنائية.

وتعادل موناكو الفرنسي مع توتنهام الانكليزي سلبا.