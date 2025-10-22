دولة الكويت تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادةالاحتلال على الضفة الغربية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشدالعبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة واحدى المستوطنات.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.

وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

كما أكدت موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.