الداخلية: حملة تفتيشية في جليب الشيوخ بالتعاون مع وزارة التجارة وبلدية الكويت

نفذت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت حملة مرورية تفتيشية على الورش الصناعية في منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن تسجيل 55 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 23 مخالفا لقانون الإقامة والعمل.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحد من المخالفات وتعزيز الانضباط المروري مبينة اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفين تمهيدا لإبعادهم عن البلاد.

وأفادت أن فرق وزارة التجارة والصناعة قامت بتحرير 7 محاضر ضبط على الورش غير الملتزمة باللوائح والاشتراطات التنظيمية فيما قامت بلدية الكويت بتسجيل 8 محاضر لاستغلال الساحات العامة بطرق غير قانونية.

وذكرت أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على حفظ النظام العام وتعزيز السلامة المرورية ومواجهة أي تجاوزات قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية مؤكدة استمرارها بتنفيذ حملات مماثلة في مختلف المناطق لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها.