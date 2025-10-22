غوتيريش يقر بأن تجاوز الاحترار عتبة 1,5 درجة مئوية “لا مفر منه”

صورة تعبيرية

أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، قبل شهر من مؤتمر الأطراف بنسخته الثلاثين (كوب30) في البرازيل، بأنّ العالم سيخفق حتما في السنوات المقبلة في تحقيق هدف حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال غوتيريش للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في جنيف “هناك أمر واحد واضح: لن نتمكن من احتواء الاحترار العالمي ليبقى أقل من 1,5 درجة في السنوات القليلة المقبلة”، مشددا على أن “تجاوز (هذا الحد) بات أمرا لا مفر منه”.

يُعدّ احتواء الاحترار المناخي عند عتبة 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900) الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس لعام 2015.

لكنّ الكثير من علماء المناخ يتفقون على أنّه من المرجح بلوغ هذه العتبة قبل نهاية هذا العقد، مع استمرار الكوكب في استهلاك كميات متزايدة من النفط والغاز والفحم. وبحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، فإنّ معدلات الحرارة الحالية في العالم أعلى بـ1,4 درجة مئوية في المتوسط مقارنة بتلك الحقبة.

يؤكد العلماء أهمية احتواء الاحترار المناخي قدر الإمكان، إذ إن كل جزء إضافي من الدرجة يفاقم المخاطر بينها موجات الحر وتدمير الحياة البحرية.

“حافة الهاوية”

وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن احتواء ارتفاع معدلات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية بدلا من درجتين مئويتين من شأنه أن يحد بشكل كبير من العواقب الكارثية لتغير المناخ.

في وقت سابق، ومن على منصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن هذه الاضطرابات تدفع “كوكبنا إلى حافة الهاوية”، ودعا الحكومات أيضا إلى “وضع خطط عمل وطنية جديدة وجريئة بشأن المناخ لمؤتمر الأطراف المقبل”.

وأشار غوتيريش إلى أن “العلم يُخبرنا بأن هناك حاجة إلى طموح أكبر بكثير”، داعيا دول مؤتمر الأطراف بنسخته الثلاثين إلى “الاتفاق على خطة موثوقة لحشد 1,3 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2035 للدول النامية”.

سيواجه مؤتمر “كوب30” الذي يُعقد بين 10 و21 تشرين الثاني/نوفمبر في بيليم بمنطقة الأمازون البرازيلية، تحديا هائلا يتمثل في توحيد دول العالم لمواصلة العمل بشأن تغير المناخ رغم التحديات التي تواجهها، مثل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس.

بعد شهر على إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواقف تشكك بالحقائق المناخية من على منبر الأمم المتحدة، دعا غوتيريش أيضا إلى مكافحة التضليل الإعلامي حول المناخ.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة “علينا في كل مكان مكافحة المعلومات المضللة والمضايقات الإلكترونية والترويج لمنتجات بيئية مزيفة”.

في أيلول/سبتمبر، خاطب الرئيس الأميركي الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إن تغير المناخ “أكبر عملية احتيال على الإطلاق ضد العالم”، وإن مفهوم البصمة الكربونية “خدعة اخترعها أشخاص ذوو نوايا خبيثة”.

وبدا أن غوتيريش يرد على ذلك إذ قال إنه لولا البيانات “الواضحة” في مجال المناخ، لما أدرك العالم أبدا “التهديد الخطير والوجودي لتغير المناخ”، مضيفا أن “العلماء والباحثين يجب ألا يخشوا أبدا قول الحقيقة”.

إلى ذلك، أكد أمام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن “الطاقة المتجددة هي أرخص مصادر الطاقة الجديدة وأسرعها وأكثرها فاعلية”، معتبرا أنها “تمثل السبيل الوحيد الموثوق لوقف التدمير المستمر لمناخنا”.

وتعمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، على ضمان تغطية جميع البلدان بأنظمة الإنذار المبكر للظواهر الجوية القصوى بحلول عام 2027.