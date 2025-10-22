النائب الأول ووزير الداخلية يتسلم النسخة الرابعة من قانون المرور ولائحته التنفيذية لعام 2025

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لدى تسلمه النسخة الرابعة من كتاب "التنظيم القانوني للمرور في دولة الكويت"

تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء النسخة الرابعة من كتاب (التنظيم القانوني للمرور في دولة الكويت) والتي صدرت باللغتين العربية والإنجليزية وتتضمن نص قانون المرور رقم (67) لسنة 1976 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة بعد تحديثها وفق آخر التعديلات الصادرة لسنة 2025.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن مساعد المدير العام لشؤون التعليم والتنسيق في الإدارة العامة للمرور العميد حقوقي خالد العدواني قام بتقديم النسخة تقديرا لجهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دعم وتطوير منظومة العمل المروري وتعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية في هذا المجال.

وأضافت أن هذا الإصدار الذي أعده اللواء المتقاعد سالم العجمي والعميد حقوقي خالد العدواني يأتي في إطار توثيق وتحديث المرجع القانوني المعتمد لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة بما يسهم في توحيد المفاهيم القانونية لدى منتسبي الوزارة ورفع كفاءة الأداء الميداني والإداري.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف وفق البيان عن شكره وتقديره للقائمين على إعداد هذا الإصدار المتميز مشيدا بالجهود المبذولة في تطوير المرجع القانوني ما يعكس حرص قطاع المرور والعمليات على الارتقاء بالعمل المروري وفق أحدث التشريعات وبما يحقق السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات.