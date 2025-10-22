كرة قدم للإنسانية.. مبادرة أممية دبلوماسية رياضية توظّف شعبية كرة القدم لمساعدة أطفال فلسطين تنطلق من الكويت في نوفمبر

توظيفاً للشعبية العالمية لكرة القدم في خدمة الدبلوماسية الإنسانية وتقديم الدعم الملموس للأطفال المتأثرين بالأزمات، عقدت اليوم مبادرة «كرة القدم للإنسانية» مؤتمراً صحفياً في مركز الحمراء للتسوق للإعلان رسمياً عن انطلاق برنامج النسخة الأولى من دولة الكويت تحت رعاية معالي السيد عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ممثلةً باليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت، ومشاركة سفارات تسع دول، والقطاع الخاص الكويتي، حيث سيتم توجيه ريع بطولة كرة قدم مخصصة للصغار، ومزاد خيري لمقتنيات كروية حصرية، وأنشطة مجتمعية متنوعة، لتقديم الدعم الحيوي للأطفال الفلسطينيين، على أن يدار الريع حصراً عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وبهذه المناسبة قال سعادة الوزير المفوض/ عبدالعزيز سعود الجارالله، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وعضو مجلس أمناء المبادرة: “تعكس رعاية وزارة الخارجية لمبادرة «كرة القدم للإنسانية» دور الكويت بوصفها مركزاً للعمل الإنساني، ودعمها للدول في أوقات الأزمات، والمساهمة في التخفيف من معاناة الشعوب حول العالم، والموقف المبدئي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما إن هذه المبادرة تقدّم نموذجاً رائداً ومبتكراً للدبلوماسية الإنسانية كوسيلة لتحقيق السلام المستدام وتعزيز التعاون الدولي. وبهذه المناسبة، نشيد بدعم الأمم المتحدة لهذه المبادرة الإنسانية، ونشكر بشكل خاص ممثلي البعثات الدبلوماسية لسفارات الدول المشاركة على تعاونهم في إيصال رسالة المبادرة الإنسانية ودعمها للأطفال حول العالم”.

كما قالت سعادة/ غادة حاتم الطاهر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت، وعضو مجلس أمناء المبادرة: “بالنيابة عن الأمم المتحدة في دولة الكويت، يسرني أن أعرب عن سعادتنا البالغة بالتعاون في تنظيم مبادرة «كرة القدم للإنسانية»، حيث تأتي هذه المبادرة متماشية مع مبادئ الأمم المتحدة، لما لها من دور في تعزيز القيم الإنسانية والتضامن العالمي من خلال مشاركة الشباب في الرياضة، ونحن اليوم نعمل معاً لإبراز رسالة السلام والإنسانية في الكويت وعلى المستوى العالم”.

ومن ناحيتها، قالت الشيخة/ انتصار سالم العلي الصباح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النوّير» غير الربحية، رئيس اللجنة المنظِّمة للمبادرة، وعضو مجلس الأمناء: “نطلق اليوم «كرة القدم للإنسانية» من الكويت برسالة واضحة وهي بناء حركة عالمية توحّد جهود الحكومات والشركات والرياضيين والمجتمعات، عبر تحويل شغف كرة القدم إلى أمل وفرص للأطفال عاماً بعد عام، مؤمنين بأن الشعبية العالمية لكرة القدم قادرة على تجاوز الحدود، وتوحيد الثقافات، وبث الأمل في نفوس الأطفال المتأثرين بالأزمات، ومن هذا المنبر نشكر جميع شركائنا على دعمهم السخي، وندعو جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيّبة إلى حضور البطولة الشبابية وتشجيع اللاعبين الصغار، فكل تشجيع، وكل حضور، وكل مشاركة في المزاد تساهم في التخفيف من معاناة أطفال فلسطين”.

ومن جهته، قال السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، الراعية للمبادرة: “تعتز أجيليتي بدعم مبادرة «كرة القدم من أجل الإنسانية»، انطلاقا من إيمانها بالدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم المجتمعات، سواء عبر الاستجابة للأزمات الطارئة أو المساهمة في التنمية الاجتماعية للشباب والتعليم والصحة العامة. ففي الكويت، ومنذ إطلاق برامج أجيليتي المجتمعية قبل نحو 20 عاماً، عقدنا شراكات مع مؤسسات خيرية ومنظمات إنسانية غير حكومية رائدة لتقديم الدعم والمساعدة حيثما تشتد الحاجة، وقد أسهمت شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد في الوصول إلى أكثر من 51,000 مستفيد. واليوم نجدد التزامنا بدعم الفئات الأكثر حاجة للمساعدة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ووكالات الإغاثة وعدد من الشركات الكويتية الأخرى، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز الصحة والتنمية والعمل الإنساني من خلال إشراك الشباب.”

ومن جانبها، قالت السيدة/ أبرار عبدالعزيز الحبيب، المدير العام لشركة الحمراء العقارية، الراعية للمبادرة: “في الحمراء، نؤمن بأن نجاحنا الحقيقي لا يُقاس فقط بما نحققه من إنجازات عمرانية وتجارية، بل بمدى أثرنا الإيجابي في المجتمع من حولنا. نحن نضع الدعم والتمكين في صميم رسالتنا، ونسعى باستمرار إلى الابتكار وفتح آفاق جديدة تسهم في بناء بيئة متكاملة ومستدامة، يكون فيها الإنسان — وخاصة الأطفال — محور الاهتمام. ومن خلال رعايتنا لمبادرة «كرة القدم للإنسانية»، نترجم التزامنا العملي بمسؤوليتنا الاجتماعية، ونُعزز ثقافة التضامن المؤسسي والمجتمعي، بما يتماشى مع رؤيتنا لبناء مركز أعمال نابض بالحياة وبيئة حضرية واجتماعية مزدهرة على المستويين المحلي والعالمي. هذه المبادرات ليست مجرد دعم رمزي، بل هي انعكاس مباشر لهويتنا وقيمنا الراسخة كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، تؤمن بأن النجاح المشترك يصنع الفرق الحقيقي.”

وبدوره قال السيد/ أمين محمد الرئيس التنفيذي لمجموعة كوت الغذائية وكيل علامة بيتزا هت في الكويت، الراعية للمبادرة: “بصفتها شركة كويتية تأسست على قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، تفخر مجموعة كوت الغذائية بدعم مبادرة «كرة القدم للإنسانية» التي تسعى إلى تحويل شغف كرة القدم إلى أمل للأطفال، وتعكس دور الكويت الإنساني القطاع الخاص في إحداث فرق حقيقي، مؤمنين أن دعم قضية تُسهم في مساندة الأطفال الفلسطينيين من خلال الرياضة والتضامن ينسجم تماماً مع قيمنا، التي تساهم بدفع بعجلة المجتمع نحو الازدهار والتقدم، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة”.

وقد تبع المؤتمر الصحفي جولة إعلامية للمقتنيات الكروية الحصرية التي يحتضنها مركز الحمراء للتسوق، وتشمل مجموعات كروية وقطعاً ممهورة بتوقيع لاعبين ورموز رياضيين ساهمت سفارات الدول المشاركة بتوفيرها مباشرة من منتخبات وأندية بلدانهم، مع مساهمة كبيرة من منتخبَي البرازيل وإيطاليا، بالإضافة إلى ماركينيوس، كابتن باريس سان جيرمان، واللاعب الإسباني الأسطوري وأسطورة برشلونة أندريس إنييستا، ويمكن للمهتمين زيارة مركز الحمراء للتسوق لمعاينة المقتنيات والمشاركة إلكترونياً في المزاد حتى تاريخ 7 نوفمبر.

ستقام البطولة الشبابية خلال الفترة 6–7 نوفمبر، بمشاركة 32 فريقاً يضم 256 لاعباً ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً، وينطلق حفل الافتتاح في استاد جابر المبارك بمنطقة الصليبخات كما سيقام في محيط الملعب أنشطة عائلية ممتعة ومنطقة تسوّق ترفيهية، والدعوة مفتوحة ومجانية لجميع المواطنين والمقيمين لحضور البطولة وتشجيع اللاعبين الصغار والاستمتاع بالأجواء الكروية المميزة، ويمكن متابعة جدول المباريات والأخبار أولاً بأول على حساب المبادرة على موقع الإنستغرام instagram.com/footballhumanitykw.

تخضع مبادرة «كرة القدم للإنسانية» لإشراف مجلس أمناء يضم قادة من وزارة الخارجية الكويتية والأمم المتحدة، وسفراء من 9 دول، ومسؤولين كويتيين، بما يضمن بعدها الدبلوماسي ومصداقيتها الإنسانية، وذلك ضمن تحالف أممي دبلوماسي رياضي غير مسبوق، تأتي فيه الكويت بموقع الدولة المستضيفة لمبادرة دولية تحوّل قوة كرة القدم في حشد الجماهير إلى دعم ملموس للأطفال المتأثرين بالأزمات، وتشكّل أساساً قوياً لنسخ مستقبلية تتوسع عاماً بعد عام لتشمل قضايا أوسع.