سمو ولي العهد يستقبل يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز

من الاستقبال

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل ماجد بورسلي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور محمد حمد البادي والمستشار في مملكة البحرين الشقيقة عبدالرحمن السيد المعلا ورئيس المحكمة العليا في سلطنة عمان الشقيقة فضيلة السيد خليفه بن سعيد البوسعيدي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر الشقيقة المستشار الدكتور حسن بن لحدان المهندي والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي وذلك بمناسبة انعقاد اللقاء الدوري الـ11 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون في دولة الكويت.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.