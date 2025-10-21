توتر بين ماسك و”ناسا” بشأن البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر

إيلون ماسك

وجه الرئيس التنفيذي لـ”سبايس إكس” إيلون ماسك الثلاثاء انتقادات لاذعة للقائم بأعمال مدير “ناسا” بعد أن ألمح الأخير إلى إمكان الاستغناء عن الشركة في المهام المستقبلية للعودة إلى القمر.

جاء في منشور للملياردير في حسابه على منصة إكس “شون الأحمق يحاول القضاء على ناسا!”، في إشارة إلى شون دافي، وزير النقل في إدارة الرئيس دونالد ترامب والمسؤول عن الإدارة الموقتة لوكالة الفضاء الأميركية.

في اليوم السابق، أعلن دافي على قناة فوكس نيوز أنه سيعيد إطلاق المناقصات المرتبطة بمهمة “أرتيميس 3” التي تهدف إلى إعادة الأميركيين إلى القمر، مشيرا إلى تأخير سبايس إكس في تطوير صاروخها العملاق “ستارشيب”.

وقال “أنا معجب بشركة سبايس إكس. إنها شركة رائعة. المشكلة هي تأخرها عن الجدول الزمني. لقد أجّلوا مواعيدهم النهائية، ونحن ننافس الصين”.

جاء هذا القرار في أعقاب انتقادات متزايدة من خبراء حذّروا من أن صاروخ ستارشيب الذي ستُستخدم نسخة معدلة منه كمركبة هبوط على القمر، لن يكون جاهزا في الوقت المحدد، وهو ما نفاه ماسك.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”سبايس إكس” أن صاروخه “سيُكمل في النهاية المهمة القمرية برمّتها”، وأن شركته تتحرك “بسرعة البرق مقارنة ببقية شركات صناعة الفضاء”.

بعد تأجيلات عدة، حددت ناسا موعدا لإطلاق مهمة “أرتيميس 3” منتصف عام 2027، وهو تاريخ يقول الخبراء إنه غير واقعي إذ لا تزال سبايس إكس تواجه تحديات تقنية هائلة قبل أن يكون صاروخها جاهزا لمثل هذه المهمة.

وتخوض الولايات المتحدة منافسة مع الصين في هذا المجال، إذ تسعى بكين أيضا إلى إرسال بشر إلى سطح القمر بحلول عام 2030.

لذلك، قد تلجأ ناسا إلى مركبة هبوط قمرية أخرى تُطورها شركة بلو أوريجين المنافسة والمملوكة للملياردير جيف بيزوس، أو شركات أخرى لتسريع مهمتها.

تأتي هذه التوترات بين رئيس سبايس إكس وشون دافي في خضم مفاوضات حول المدير الدائم المقبل لناسا.

وكان استُبعد من هذا المنصب رجل الأعمال جاريد ايزكمان المقرب من إيلون ماسك والذي كان الخيار الأول لدونالد ترامب، في نهاية أيار/مايو، قبيل ظهور الخلاف بين الرئيس الأميركي ورئيس سبايس إكس.

لكن، بحسب تقارير صحافية، يُفكر الرئيس مجددا في تعيينه ليشغل هذا المنصب، وهو أمرٌ يُعارضه دافي الذي يرغب في الاحتفاظ بإدارة ناسا.