رئيس جمهورية تركيا الصديقة يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وصل إلى البلاد ظهر اليوم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية.

وكان على رأس مستقبلي فخامته على أرض المطار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

كما كان في استقبال فخامته سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته برئاسة معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

هذا ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير الخارجية هاكان فيدان ومعالي وزير الطاقة والموارد المعدنية ألب أرسلان بايراقدار ومعالي وزير الاقتصاد والمالية محمد شيمشك ومعالي وزير الدفاع ياشار غولر ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فتيح قاجر ومعالي وزير التجارة عمر بولاط وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية تركيا الصديقة.