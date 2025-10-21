“نزاهة” تحيل قياديين وإشرافيين سابقين بهيئة البيئة إلى النيابة بشبهة ارتكابهم جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

حالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) قياديين وإشرافيين سابقين في الهيئة العامة للبيئة إلى النيابة العامة بشبهة ارتكابهم جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام.

وأكدت (نزاهة) في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مشددة على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.