الداخلية: إغلاق عدد من الطرق غدا الثلاثاء بمناسبة زيارة الرئيس التركي للبلاد

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم انه سيتم يوم غد الثلاثاء تنفيذ إغلاق مؤقت لبعض الطرق اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى وصول ضيف البلاد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن الإغلاق سيشمل الطريق الممتد من المطار الأميري إلى طريق الملك فيصل بطول امتداده وحتى التقاطع مع الطريق الدائري السادس ثم باتجاه طريق الملك فهد وصولا إلى بوابة قصر بيان.

ودعت الوزارة مرتادي هذه الطرق إلى التعاون مع رجال الأمن واتباع الإرشادات المرورية مع اتخاذ الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة الإغلاق المؤقت.