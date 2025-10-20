‎إيليفشن برجر يحتفل بإعادة افتتاح فرع مشرف بحلّته الجديدة ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير الفروع وتجربة العملاء

شهدت منطقة مشرف مساء اليوم الخميس الماضي، حركة لافتة وأجواء مميزة مع إعادة افتتاح إيليفشن برجر – مشرف بحلّته الجديدة وتصميمه العصري، وسط حضور كبير من العملاء والأصدقاء وأفراد المجتمع.

‎من جانبة جانبه صرح عبدالعزيز الطريجي الرئيس التنفيذي لشركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية المشغله لعلامة اليفيشن، إن إعادة افتتاح الفرع بعد عملية ترميم وتطوير شاملة، تهدف إلى خلق تجربة أكثر تميزاً و راحة للزوار عملاء، تجمع بين الأجواء الحديثة والهوية للعلامة.

ويُعد هذا التحديث جزءًا من الخطة الاستراتيجية لاليفيشن برجر التي تشمل تطوير الفروع في مختلف المناطقق بالإضافة إلى تطبيق إيليفشن برجر الإلكتروني لتجربة طلب أسهل وأسرع، مع بالإضافة إلى تطوير منتجات غذائية تناسب جميع الأذواق.

ومن جانبهة صرح مشعل العيسى من قسم التسويق في اليفيشن برجر، بأن “سعادتنا اليوم في حفل اعاده الافتتاح لفرع غرب مشرف كبيرة والتي جمعت كانت من مختلف الفئات العمرية. ولما لهذا الفرع من مكانه كبيرة في قلوب ومحبي اليفيشن يعتبر فرع مشرف اول فرع في جمعية تعاونية و منطقة سكنية وقريببه من الجامعات الخاصة.” ويضيف العيسى، أن دور إلفيشن برجر هو توفير خيارات افضل لجمهورنا العزيز، مضيفاً ان الفرع يستقبل زواره بشكل دائم إبتداءاً من اليوم الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 مساءاً في المبنى الرئيسي للجمعية.

الجدير بالذكر أن لإاليفيشن 18 فرع منشره حول دولة الكويت تقدم افضل و احود انواع البرجر الاورغانيك.