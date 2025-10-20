وزير الدفاع يتلقى دعوة لحضور معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2026”

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح لدى استقباله سفير دولة قطر لدى البلاد علي آل محمود والملحق العسكري القطري العميد عيد السليطي

تلقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود آل ثاني لحضور معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) بنسخته التاسعة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن الشيخ عبدالله العلي تسلم الدعوة خلال استقباله في مكتبه اليوم الاثنين سفير دولة قطر لدى البلاد علي آل محمود والملحق العسكري القطري العميد عيد السليطي.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة.