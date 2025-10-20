“زين” تستعرض حلول التحوّل الرقمي في منتدى الحكومة الإلكترونية

الزامل والسلمان والخشتي في جناح زين

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لمُنتدى الحكومة الإلكترونية الـ 12 تحت شعار “خدمات أمن المعلومات المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي”، الذي نظّمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر.

شاركت زين في حفل افتتاح المُنتدى بحضور مُمثّل راعي الحفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات د. خالد الزامل، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وبتواجد نُخبة من كبار المسؤولين بالدولة من القطاعين العام والخاص.

عبر دعمها لأعمال هذا المنتدى السنوي، تُجدد زين التزامها بتمكين رحلة التحوّل الرقمي في الكويت كشريكٍ رئيسي وفعّال للقطاع العام، وذلك في إطار جهودنا الاستراتيجية الرامية إلى المُساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم خُطط الدولة التنموية وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

خلال كلمة زين الافتتاحية، قال وليد الخشتي: “يُسعدنا أن نُجدد دعمنا ومشاركتنا في منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته الثانية عشرة، الذي يشمل برنامجاً حافلاً يتمحور حول خدمات أمن المعلومات المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي، فهذا المنتدى أصبح منصّة وطنية تجمع صُنّاع القرار والخُبراء سنوياً لبناء مُستقبل رقمي أكثر أمناً وكفاءة.”

” شعار هذا العام يحمل رسالة واضحة: أن الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو أداة تُعزّز قدرتنا على اكتشاف التهديدات بسرعة أعلى، والاستجابة بمرونة أكبر، وبناء مناعة رقمية مستدامة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فهو من الركائز الاستراتيجية للتمكين الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.”

وبيّن الخشتي قائلاً: “في المقابل، يفرض الذكاء الاصطناعي علينا وعياً مضاعفاً بالمخاطر الجديدة، وهو ما يستدعي سياسات استخدام واضحة، وهذا ما يجمعنا في هذا المنتدى اليوم.”

تكريم زين على دعمها السنوي للمنتدى

“برنامج اليوم يفتح نقاشات مُهمّة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وعمليات مراكز البيانات، وأخلاقيات العمل الحديثة، وبالأخص في القطاعات الحيوية مثل البنوك والاتصالات، وهذه المحاور تمنحنا صورة شاملة عن الفرص والتحديات، وتقرّب المسافة بين الرؤية والتنفيذ.”

وتابع الخشتي بقوله: “في هذا السياق، نُثمّن الشراكات الحكومية الأخيرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل Google وMicrosoft في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي، حيث نفخر في زين بدورنا الرئيسي لدعم وتمكين هذه التوجهات عبر بنيتنا الرقمية المتطورة.”

“هناك أربع أولويات تراها زين حجر الزاوية في المرحلة المقبلة: أولاً أن الثقة والأمن وحماية البيانات والخصوصية هي أساس كل خدمة رقمية ناجحة، وثانياً تقديم خدمات تتمحور حول الإنسان، فالهدف هو تجربة بسيطة وشفافة وسريعة للمواطن والمقيم ولبيئة الأعمال بشكل عام”

“ثالثاً أن الشراكات الناجحة وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وشركائه العالميين هو ما يحوّل الابتكارات إلى حلول وطنية قابلة للتوسّع، ورابعاً أن تنمية الكفاءات الوطنية، والاستثمار في المهارات الرقمية يصنع جيلاً يقود التحول بما ينسجم مع طموحات الكويت.”

واختتم الخشتي كلمته قائلاً: “نشكر القائمين على المنتدى، ونجدد التزام زين بأن نكون شريكاً فاعلاً في تمكين التحول الرقمي وتعزيز أمن المعلومات المعزّز بالذكاء الاصطناعي لما فيه خير الوطن والمواطن.”

على هامش أعمال المُنتدى، استعرضت زين عبر جناحها الخاص أبرز الحلول والخدمات في محفظتها الرقمية المُوجّهة لقطاع الأعمال، مثل الطائرات المُسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الحوسبة السحابية، وغيرها.