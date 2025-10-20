تكنولوجيا المعلومات: حققنا إنجازات مهمة في مجالات البنية التحتية الرقمية وتطوير المنصات الإلكترونية

المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة ابراهيم

قالت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة ابراهيم إن الجهاز حقق بدعم من القيادة السياسية والتعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية إنجازات مهمة في مجالات البنية التحتية الرقمية وتطوير المنصات الإلكترونية وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بأعلى مستويات الأمان والجودة.

جاء ذلك في كلمة للابراهيم خلال افتتاح منتدى الحكومة الالكترونية الـ12 اليوم الاثنين تحت شعار (خدمات أمن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي) والذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركة (رازن) ويستمر يومين.

وأضافت أن الجهاز عمل على تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية عبر تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وذكرت أن هذا المنتدى السنوي الذي يجمع نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والشركاء من مختلف الجهات المحلية والدولية سيناقش أحدث التطورات والتقنيات في مجال أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلاقة التي تربطهما إضافة إلى كيفية توجيه تلك العلاقة لدعم الجهود في تعزيز أمن منظومة الحكومة الإلكترونية.

وأكدت مواصلة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة السياسية نحو حكومة إلكترونية متكاملة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد الزامل في كلمة مماثلة إن الهيئة تواصل جهودها في بناء بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة إلى جانب تطوير سياسات تنظيمية مبتكرة تعزز الجاهزية الوطنية وتواكب التحولات العميقة التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الزامل أن الهيئة تؤمن بأن بناء مستقبل رقمي آمن ومزدهر لا يتحقق إلا من خلال شراكة فاعلة بين جميع الأطراف وبما ينسجم مع رؤية الكويت التنموية.

وأكد أن الهيئة العامة للاتصالات ستواصل القيام بدورها كشريك استراتيجي في تمكين الابتكار وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز مكانة الكويت كمركز رقمي رائد على مستوى المنطقة.

وذكر أن منتدى الحكومة الإلكترونية لهذا العام جاء ليعكس تلك التحولات الرقمية ويرسخ الحوار حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الأمن السيبراني مبينا أنه يعد منصة للنقاش وجسرا حيويا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والتجارب واستشراف مستقبل يوازن بين الابتكار والمسؤولية وبين التطور والأمان.

وأشار إلى أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية لحماية البيانات وضمان السيادة الرقمية للدول معربا عن شكره وتقديره إلى المنظمين والشركاء الاستراتيجيين والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجميع الجهات الداعمة والرعاة والمشاركين.

بدوره قال رئيس المنتدى ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان في كلمة مماثلة إن الاتحاد شهد ادراكا حكوميا لأهمية التعامل الالكتروني من خلال التطور الملموس في العمل الحكومي الرقمي.

وشدد السلمان على ضرورة الانتباه إلى المخاطر الأمنية الالكترونية التي تؤثر على مجمل مجالات الحياة وخاصة البيانات والأمن الالكتروني موضحا أن الكويت تمكنت من السيطرة على بعض الاختراقات التي شهدتها بعض الجهات الحكومية ما يؤكد وجود جدية في التعامل مع الأمن الالكتروني الرقمي في البلاد.

ودعا إلى ضرورة استفادة الجهات الحكومية من الاتجاهات الحديثة للتكنولوجيا لتحقيق سياسة الدولة في التحول الرقمي والحكومة الذكية لافتا إلى أن الدورة الحالية للمنتدى تتناول تفاعل وتداخل ظاهرتين تكنولوجيتين بارزتين تؤثران في النظم الآلية وهم أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وتشهد فعاليات المنتدى على مدى يومين عدة جلسات وحلقات نقاشية أبرزها عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أمن المعلومات وتأثير الذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات.