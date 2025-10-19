الدوري الإسباني: مبابي يعيد ريال مدريد الى الصدارة قبل الكلاسيكو بفوز صعب على خيتافي

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

أعاد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى صدارة بطولة اسبانيا لكرة القدم قبل الكلاسيكو الاحد المقبل، بتسجيله هدف الفوز الصعب على مضيفه وجاره خيتافي المنقوص 1-0 الاحد في المرحلة السابعة.

وسجل مبابي الهدف الوحيد في الدقيقة 80 رافعا رصيده الى 10 أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

والهدف هو الحادي عشر تواليا لمبابي في صفوف ناديه ومنتخب بلاده، كما يتصدر ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا مع 6 اهداف.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 24 نقطة مقابل 22 لغريمه التقليدي برشلونة الذي حقق بدوره فوزا بشق الأنفس على جاره جيرونا 2-1 السبت، علما أن الفريقين سيلتقيان في كلاسيكو ساخن الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، وقبلها يستضيف النادي الملكي يوفنتوس الايطالي الاربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرر مدرب ريال مدريد شابي الونسو الزج بالبرازيلي رودريغو على حساب مواطنه فينيسيوس جونيور، في حين شارك مبابي اساسيا بعد تعافيه من اصابة طفيفة في كاحله جعلته يغيب عن مباراة منتخب بلاده الاخيرة ضد ايسلندا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

وغاب قلب الدفاع الشاب دين هاوسن بداعي الاصابة فحل مكانه المخضرم النمسوي دافيد الابا.

وبدأ ريال مدريد ضاغطا وسنحت له فرصة افتتاح التسجيل عندما سدد مبابي كرة قوية تصدى لها حارس خيتافي دافيد سوريا (8).

وتابع ريال مدريد أفضليته لكنه اصطدم بدفاع منظم فلم يتمكن من زيارة الشباك في الشوط الاول.

وزج ألونسو بفينيسيوس جونيور في الدقيقة 55 مكان الارجنتيني فرانكو ماستانتونو لزيادة الفعالية الهجومية.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد المدافع الكاميروني الان نيوم في الدقيقة 77 بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا وقبل ان يلمس اي كرة بعد مشاركته، عندما اعترض طريق فينيسيوس بطريقة غير مشروعة، فأكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل ريال مدريد النقص العددي في صفوفه عندما سجل مبابي الهدف الوحيد بعدها بأربع دقائق اثر تمريرة من الدولي التركي اردا غولر، بديل الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 10 اهداف، وترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا مع 6 اهداف قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة الثالثة منتصف الاسبوع القادم.

وازداد الامر سوءا لخيتافي بطرد لاعب آخر في صفوفه هو اليكس سانكريس في الدقيقة 84.

سوسييداد يتخلص من المركز الاخير

وتخلى ريال سوسييداد عن المركز الأخير باقتناصه تعادلا صعبا من مضيفه سلتا فيغو المنقوص 1-1 الاحد في المرحلة التاسعة.

وبعد ان افتتح سلتا فيغو التسجيل عبر بابلو دوران (20)، تلقى اصحاب الارض ضربة قوية بطرد السويدي كارل ستارلفت في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، فأكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت لسوسييداد فانه انتظر الدقيقة قبل الاخيرة ليدرك التعادل بواسطة المخضرم كارلوس سولر اثر تمريرة متقنة من البرتغالي غوستالو غيديش.

وصعد الفريق الباسكي الى المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف امام ريال اوفييدو وجيرونا صاحبي المركزين التاسع عشر والعشرين تواليا، وبفارق نقطة واحدة خلف سلتا فيغو السابع عشر.

وكان سيرخيو فرنسيسكو استلم تدريب سوسييداد مطلع الموسم الحالي لكنه لم ينجح في تحقيق دفعة ايجابية للفريق لا سيما في ظل عدم تألق مهاجميه الياباني تاكيفوسا كوبو (هدف وحيد) وميكل اويارسبابال (هدفان).

وقال فرنسيسكو بعد نتيجة فريقه “كنا الفريق الافضل لكن يتعين علينا استغلال الفرصة التي تسنح لنا في المباراة ولم نفعل ذلك سوى مرة واحدة”.

وتابع “لست قلقا من وضعية فريقي في الترتيب”.

ولم يكن الفريق الباسكي الاخر اتلتيك بلباو بأفضل حال من جاره لأنه اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه التشي.

وخاض بلباو المباراة في غياب الشقيقين نيكو وايناكي وليامس، ولم يسدد باتجاه المرمى سوى اربع مرات.

وعاد رايو فايكانو بفوز عريض من ارض لفيانتي بثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها خورحي دي فروتوس (12 و25) والفارو غارسيا (65).