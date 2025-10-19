بنك برقان يجدّد مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

قادة القطاع المصرفي الكويتي في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي نظّمه اتحاد مصارف الكويت

شارك بنك برقان في الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن العاصمة، بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة بين 13 و18 أكتوبر 2025، وذلك انطلاقاً من جهوده المتواصلة لدعم مكانة الكويت كمركز اقتصادي محلي وإقليمي رائد للتنمية المستدامة.

ومثّل بنك برقان، في الاجتماعات التي شارك فيها رواد السوق وكبار صنّاع القرار في العالم في القطاع المالي والمصرفي، كل من السيد/ عبدالله محمد الشارخ، عضو مجلس الإدارة، والسيد/ عبدالله عبدالمجيد معرفي، مدير عام – إدارة الخزينة والمؤسسات المالية، والسيد/ بدر التركيت، نائب مدير عام – إدارة المؤسسات المالية.

وتعكس هذه المشاركة المتجدّدة استراتيجية البنك التي تركز على دعم الابتكار في القطاع المصرفي الكويتي، وتوظيف التكنولوجيا لتلبية المتطلبات المتزايدة لعملائه من الأفراد والشركات والمستثمرين في الكويت والمنطقة.

عبد الله عبد المجيد معرفي وعبد الله محمد الشارخ وبدر التركيت في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي نظّمه اتحاد مصارف الكويت

بالإضافة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تعتبر فرصة جيدة لتحفيز التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل العالمية واستعراض إنجازات بنك برقان ودوره كمؤسسة رائدة وقادرة على دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض قوة الاقتصاد الكويتي ومتانة القطاع المالي والمصرفي.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية، حضَرَ وفد بنك برقان حفل الاستقبال الذي نظّمه اتحاد مصارف الكويت في فندق والدورف استوريا في العاصمة الأميركية تحت رعاية معالي محافظ بنك الكويت المركزي، السيد/ باسل أحمد الهارون.

سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح تتوسط فريق بنك برقان في حفل استقبال السفارة الكويتية

وبينما تناولت الاجتماعات السنوية التحدّيات والفرص ذات الأهمية العالمية، ركّز حفل الاستقبال على مناقشة هذه القضايا الدولية من منظور محلي.

وأسفر اللقاء عن تحديد فرص تعاون فعالة للاستفادة من رؤى البنوك وقدراتها الرقمية في تحقيق تأثير إيجابي وطويل الأمد على الاقتصاد الوطني. ومن أهم الموضوعات التي نُوقشت خلال اللقاء هذا العام انعكاسات التحول الرقمي والوعي البيئي على الاقتصادات العالمية، واستراتيجيات تحديد وسدّ الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق المالية، ودور رائدات الأعمال في تعزيز سوق العمل، إلى جانب مجموعة أخرى من القضايا الحيوية.

عضو مجلس الإدارة في بنك برقان عبد الله محمد الشارخ

وتعقيباً على المشاركة، قال السيد/ عبدالله الشارخ قائلاً: “تشرفنا المشاركة في هذه النقاشات المحورية التي تجمع نخبة من خبراء الأسواق والمجتمعات العالمية. ورغم حالة عدم اليقين التي تسود العديد من الأسواق الإقليمية، فمن الملهم رؤية قدرة القادة على توفير فرص للاستفادة من الخبرات والموارد لتمكين المجتمعات المحلية وإثراء الوصول إلى الخدمات المالية عبر الابتكار والتكنولوجيا.”

وأضاف الشارخ: “تُمثّل هذه الفعاليات رفيعة المستوى، كالاجتماعات السنوية، منصةً استراتيجيةً لبنك برقان لتعزيز شبكة شركائه الدوليين ومواكبة أحدث التقنيات المالية، الأمر الذي يدعم الارتقاء بجودة الحياة اليومية للأفراد”.

مدير عام إدارة الخزينة والمؤسسات المالية في بنك برقان عبدالله عبدالمجيد معرفي

من جانبه، صرّح السيد/ عبدالله معرفي: “مسؤوليتنا تجاه عملائنا ومستثمرينا وأصحاب المصلحة تحتّم علينا أن نظل على دراية مستمرة بالتغيرات التي تعيد تشكيل أسواق الخدمات المصرفية والمالية العالمية. فجميع الأمور المحركة للسوق، يمكن أن تدفع السوق نحو مسارات غير متوقعة، وإن لم تؤخذ بعين الاعتبار فقد تؤثر على أداء الصناعة والأسواق”.

وأضاف: “يكمن نجاحنا المستدام على مرّ السنين في مشاركة بنك برقان الفعالة في صياغة القرارات والسياسات الدولية والإقليمية، إلى جانب التفاعل المباشر مع المجتمع. وكلا المسارين يزودان البنك برؤى قيّمة ودقيقة حول نبض السوق واحتياجاته الناشئة”.

محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون مع عبد الله محمد الشارخ وعبد الله عبد المجيد معرفي

وتجدر الإشارة، أن مشاركة بنك برقان هذه الاجتماعات تعد من أبرز وأهم الفعاليات الاقتصادية العالمية والتي تشهد مناقشات واسعة للتحديات المالية والاقتصادية الراهنة وكيف يمكن التغلب عليها. بالإضافة إلى تعزيز تواجده الدولي وتأكيداً على مكانته الرائدة على الساحتين الإقليمية والعالمية كمجموعة مصرفية تمتد عملياتها لتشمل عدداً من البنوك التابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تتمثل في مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان تركيا (تركيا) وبنك الخليج المتحد (البحرين).

ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة “برقان للخدمات المالية المحدودة”. ويعمل البنك من خلال رؤية واستراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك المحلية والعالمية خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع رؤية الكويت 2035.