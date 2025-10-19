الكويت تستضيف الأربعاء المقبل المنتدى الثامن للشباب في الطاقة واجتماع مجلس البترول العالمي

المنتدى الثامن للشباب في مجال الطاقة

تستضيف دولة الكويت يوم الأربعاء المقبل المنتدى الثامن للشباب في مجال الطاقة والاجتماع السنوي لمجلس البترول العالمي برعاية وحضور وزير النفط طارق الرومي ومشاركة قيادات وخبراء من مختلف دول العالم لبحث سبل تمكين الشباب وتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.

وقال الوزير الرومي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه الفعالية العالمية تعكس التزام دولة الكويت بتمكين الشباب ودعم الابتكار والنهوض بحوار الطاقة العالمي مضيفا “أننا لا نستثمر في الجيل القادم فحسب بل نستثمر كذلك في مستقبل قطاع الطاقة المستدام”.

وأضاف أن استضافة الكويت لهذه الفعالية العالمية التي تستمر يومين تمثل خطوة استراتيجية تعكس مكانة الدولة كمركز فاعل في مشهد الطاقة الدولي ما يؤكد التزامها بدعم المبادرات التي تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا ورؤية الشباب.

وتابع “نحن نؤمن بأن بناء جسور التعاون بين الأجيال في قطاع الطاقة سيساهم في تسريع مسيرة التحول نحو حلول مبتكرة ومستدامة بما يعزز من قدرة الكويت والمنطقة على مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات المستقبل”.

من جانبه أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح لـ(كونا) أن المنتدى يشكل فرصة فريدة لإبراز دور الكويت في دعم الطاقات الشابة كما يمثل فرصة فريدة لإبراز التزام دولة الكويت بتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والثقة اللازمة لدفع عجلة التحول في قطاع الطاقة.

وأعرب الشيخ نمر الصباح عن “افتخار وزارة النفط بدعم هذه المبادرة التي تعزز التعاون الدولي وتعمل على تهيئة قادة المستقبل لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بمشهد الطاقة المستقبلي”.

بدوره عبر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان عن “اعتزاز الشركة باستضافة المنتدى” مؤكدا أن الشركة تعطي أولوية قصوى لتمكين الشباب “الذين نعتبرهم أغلى ما نملك”.

وأكد العيدان لـ(كونا) أهمية دعم الشباب في قطاع الطاقة “ونحن ملتزمون بتزويدهم بجميع الأدوات اللازمة والبيئة المثلى لمساعدتهم على العمل والإنجاز وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم”.

من ناحيته أفاد رئيس الشركة المنظمة للحدث (WPC Energy) بيدرو ميراس بأن انتقال صناعة الطاقة إلى نماذج منخفضة الكربون يعتبر الاستثمار في الأجيال القادمة وهو أمر بالغ الأهمية لضمان قوة عاملة ماهرة ومتنوعة وذات رؤية مستقبلية لإعادة تعريف قطاع الطاقة.

وقال ميراس إن دولة الكويت تتمتع بمكانة مثالية لإلهام وتمكين الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب المشهد العالمي للطاقة إلى جانب جيل شبابي نابض بالحياة واستثمار قوي في التعليم والابتكار.

بدوره قال رئيس لجنة المهنيين الشباب في شركة (WPC Energy) شاموس هاردي إن اللجنة يسرها التعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية لاستضافة منتدى الشباب المقبل إذ توفر هذه المنصة الفريدة للطلبة والخريجين والمهنيين فرصا فريدة لتعزيز التواصل العالمي والمساهمة في الحوار واكتساب الخبرة في قطاع الطاقة المتحول.

ويعتبر هذا المنتدى أكبر فعالية عالمية لمشاركة الشباب في قطاع الطاقة إذ يعقد تحت شعار (تمكين المستقبل : ربط الشباب بالأفكار والمعرفة) ويرتكز برنامجه على ثلاثة محاور رئيسية هي الشباب كصانعي تغيير والابتكار الذكي والمستدام والقيادة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

ويأتي تنظيم المنتدى في الكويت انطلاقا من حرص مجلس البترول العالمي عبر نسخة (WPC Energy) على إشراك وتمكين الشباب المهنيين باعتبارهم عنصرا محوريا في قيادة التحول في قطاع الطاقة العالمي.