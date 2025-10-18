الدوري الإسباني: أراوخو ينقذ برشلونة من فخ جيرونا ويمنحه الصدارة موقتا

من مباراة برشلونة وجيرونا

قاد المدافع البديل الأوروغوياني رونالدو أراوخو فريقه برشلونة حامل اللقب الى استعادة نغمة الفوز بتغلبه الشاق على ضيفه وجاره الكاتالوني جيرونا 2-1 ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت

وعوّض العملاق الكاتالوني سقوطه في المرحلة الماضية بنتيجة قاسية أمام اشبيلية 1-4 وخسارته أيضا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا، ليعتلي الصدارة موقتا برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن غريمه اللدود ريال مدريد الذي يلتقي خيتافي الأحد، في حين تجمّد رصيد جيرونا عند ست نقاط في المركز التاسع عشر.

وبعد اقتناصه التقدم عبر بيدري (13)، ردّ جيرونا بسرعة عبر البلجيكي أكسيل فيتسل معادلا النتيجة (20). وانتظر بطل اسبانيا حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من ضائع ليخطف النقاط الثلاث عبر أراوخو.

جاء هدف الأورغوياني بعد دقيقتين من طرد مدربه الألماني هانزي فليك لاحتجاجه على عدد الدقائق المحتسبة بدلا من ضائع لأنه اعتبرها غير كافية.

وأجرى فليك خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بلقاء اشبيلية، وسط غياب الثلاثي داني أولمو وفيرّان توريس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، وبقاء جيراردو مارتين وأراوخو على دكة البدلاء. في المقابل، شارك كل من أليخاندرو بالديه، إريك غارسيا، مارك كاسادو، توني فرنانديس ولامين جمال أساسيين.

وخاض جمال مباراته الأولى منذ الخسارة أمام باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا في الأول من الشهر الحالي، حيث غاب عن مواجهة إشبيلية، إضافة الى مباراتي منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وتماشيا مع الاحتجاج الذي تنظمه رابطة اللاعبين الإسبانيين ضد إقامة مباراة برشلونة وفياريال في كانون الأول/ديسمبر المقبل في ميامي الأميركية، وقف لاعبو الفريقين من دون تحرّك لمدة 15 ثانية بعد انطلاق صافرة البداية، تعبيرا عن رفضهم لنقل المباراة خارج الأراضي الإسبانية.

وضغط العملاق الكاتالوني منذ البداية في محاولة للتقدم سريعا وتحقق له ذلك بعد مجهود فردي رائع لبيدري الذي راوغ مدافعَين قبل أن يسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الأرجنتيني باولو غاراسانيغا الذي اكتفى بمشاهدتها تدخل مرماه (11).

لكن بخلاف مجريات اللقاء، اقتنص جيرونا التعادل وبطريقة رائعة بعد كرة أكروباتية “على الطاير” من البلجيكي أكسيل فيتسل (20).

وكاد الضيوف يخطفون التقدم في مناسبتين متتاليتين، الأولى عندما سدّد الأوكراني فلاديسلاف فانات كرة بقدمه اليسرى تصدى لها الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني، (23)، قبل أن ينال كريستيان بورتو كرة بينية من منتصف الملعب وضعته على انفراد بحارس برشلونة لكن القائم أنقذ رجال فليك من هدف محقق (24).

وحاول برشلونة التقدم من جديد إلا أن تصويبة الإنكليزي ماركوس راشفورد من ركلة حرّة ارتطمت بالعارضة (30).

وظلّ جيرونا يتفنن بإهدار الفرص وبأغرب الطرق، وسط سهولة في اختراق دفاع جاره، فأضاع براين جيل انفرادية سهلة (39) قبل أن يتسنى لفيتسل التسديد في المرمى المشرع لكن كرته مرت فوق العارضة (41).

وتواصل تبادل الفرص بين الفريقين في مستهل الشوط الثاني، لكنّ الكفة سرعان ما مالت لأصحاب الأرض الذين كثّفوا ضغطهم لاستعادة التقدم.

ووقفت العارضة مجددا حائلا أمام برشلونة بعدما سدد البديل فيرمين لوبيس كرة منخفضة (52).

وظنّ “بلاوغرانا” أنه خطف التقدم عن طريق المدافع باو كوبارسي إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد احتسابه خطأ على مارك كاسادو خلال الهجمة (61).

ودفع فليك بالثنائي السوري الأصل روني بردقجي والدنماركي أندرياس كريستانسن (64)، فيما استمر ضغط أصحاب الأرض لكن تسديدة راشفورد كان لها غاراسانيغا في المرصاد (65).

وبقي جيرونا يشكّل خطورة حقيقية من الهجمات المرتدة حيث كاد جويل روكا يباغته لكن شتشيزني تصدى لكرته الى ركنية (67).

وأثمر ضغط برشلونة أخيرا بانتزاع هدف الفوز بينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة عندما مرّر الهولندي فرنكي دي يونغ كرة عرضية متقنة تابعها أراوخو في المرمى (90+3).

مايوركا يغادر القاع

من جهة أخرى، غادر ريال مايوركا قاع الترتيب بعد تغلبه على مضيفه اشبيلية 3-1.

وبعد فوزه المثير على برشلونة حامل اللقب 4-1 قبل النافذة الدولية، لم ينجح النادي الأندلسي في مواصلة عروضه القوية، مهدرا في الوقت ذاته فرصة التقدم الى المركز الرابع موقتا.

ويدين مايوركا بفوزه إلى ماتيو جوزيف الذي سجل ثنائية (72 و77)، والكوسوفي فيدات موريكي الذي عادل النتيجة (67) بعدما منح السويسري روبن فارغاس التقدم لأصحاب الأرض (16).

وتجمّد رصيد اشبيلية عند 13 نقطة في المركز السابع، في حين عزّز مايوركا رصيده ورفعه الى ثماني نقاط، ليغادر قارع الترتيب الى المركز الخامس عشر.

وفي مواجهتين أخريين السبت، يستضيف فياريال الثالث ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد السادس أوساسونا.

ويلعب الأحد إلتشي مع أتلتيك بلباو، سلتا فيغو مع ريال سوسييداد وليفانتي مع رايو فايكانو، فيما يحلّ ريال مدريد ضيفا على خيتافي.

وتختتم المرحلة الإثنين بمواجهة ألافيس وفالنسيا.