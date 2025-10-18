وزير الإعلام يؤكد تسخير كافة الامكانيات لانجاح النسخة الأولى لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور بالكويت

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم السبت تسخير كافة الامكانيات لانجاح النسخة الأولى لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور التي تستضيفها البلاد في ديسمبر المقبل وذلك باشراف اتحادي الإمارات والدولي للصقور.

وقال الوزير المطيري الذي يرأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة في تصريح صحفي عقب تفقده لمقر البطولة في النادي الكويتي لسباقات الهجن إن البطولة التراثية تلقى اهتماما كبيرا لدى كافة جهات الدولة ذات العلاقة كونها تعبر عن أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين في جميع المجالات في ظل رعاية القيادة السياسية للبلدين الشقيقين.

وأوضح أن اللجنة المنظمة لهذا المهرجان التراثي الكبير تعمل بجد لانجاحه واخراجه بأبهى صورة لا سيما انه يعد منبرا لتجسيد العلاقات الاخوية المتجذرة بين الكويت والإمارات.

واشاد الوزير المطيري بجهود دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة باتحاد الإمارات للصقور لتنظيم هذا الحدث التراثي الاصيل الذي سيخصص للصقارة الكويتيين ما يسهم بالحفاظ على إرث هواية الصقارة وتطويرها لا سيما انها ترتبط بوجدان وحياة الآباء والاجداد.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة نحو نصف مليون درهم إماراتي (نحو 40 ألف دينار كويتي) وتشمل سبعة أشواط متنوعة جميعها للفئة العمرية للصقور أقل من سنة (فئة الفرخ) كما تم تخصيص شوط للصقر الحر وشوط آخر للشاهين من إنتاج المزارع إضافة إلى الشوط الختامي على كأس البطولة الرئيسي الذي يشهد تأهل خمسة صقور من كل فئة بالأشواط الرئيسية وذلك لفئات (بيور جير) و (جير شاهين) و (قرموشة) و(جير تبع).