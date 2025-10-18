البنك التجاري الكويتي: يكشف عن تصاميم جديدة لبطاقاته الائتمانية في خطوة تعكس رؤيته نحو التميز والابتكار

المدير التنفيذي لمركز البطاقات في البنك التجاري الكويتي ياسر مظفر ورئيس إدارة التسويق في البنك بدور بوخمسين

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق التصاميم الجديدة لبطاقاته الائتمانية، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير الهوية المؤسسية وتعزيز تجربة العملاء من خلال حلول مبتكرة تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتقدمة.

وقد صرح ياسر مظفر – المدير التنفيذي لمركز البطاقات في البنك التجاري الكويتي: أن الجانب الأمني كان محوراً أساسياً في تطوير البطاقات الجديدة، مشيراً إلى أن البطاقات تأتي مزوّدة بأحدث التقنيات والمعايير الأمنية لضمان حماية بيانات العملاء وسهولة الاستخدام في الوقت ذاته.

وقال ياسر مظفر: “نولي أهمية قصوى لتعزيز ثقة عملائنا من خلال توفير أعلى مستويات الأمان في منتجاتنا، تم تزويد البطاقات الجديدة بتقنيات أمنية متقدمة، إلى جانب مجموعة من المزايا المطورة التي تواكب احتياجات العملاء في السفر والتسوق والاستخدام اليومي.”

ويأتي التصميم الجديد للبطاقات بشكل عمودي، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في تصميم البطاقات المصرفية، ويعكس الطابع العصري والديناميكي للبنك. وتميزت التصاميم الجديدة بمزيج فني يجمع بين الخطوط الحادة والانسيابية، لإبراز التوازن بين الدقة والأناقة. كما تم دمج رمز النجمة المستوحى من شعار البنك التجاري الكويتي كعنصر تصميمي رئيسي في الجانب الجديد من البطاقة، ليكون بمثابة توقيع بصري يرمز إلى الابتكار، التطور، والثقة.

وفي سياق متصل ، صرّحت بدور بوخمسين – رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي قائلة: “التصاميم الجديدة تعكس هوية البنك المتجددة وتترجم رؤيتنا في تقديم منتجات ترتقي بذوق العميل وتلامس تطلعاته. لقد حرصنا على أن تكون كل بطاقة بتصميم فريد ضمن إطار بصري موحّد، يعزز من تميّزها ويجسّد شخصية العلامة التجارية للبنك بطريقة حديثة تواكب التطور.”

وأضافت بدور بوخمسين: “اعتمدنا تصميماً يقوم على الانسجام بين الجوانب الجمالية والوظيفية، مع التركيز على تجربة الرؤية البصرية، ليشعر العميل بأن البطاقة ليست فقط وسيلة دفع، بل امتداد لهويته المصرفية.”

واختتم ياسر مظفر حديثه مؤكدا أن بطاقات التجاري الائتمانية هي الرفيق الأمثل للعملاء في الحال والترحال سيما وأنها توفر للعملاء امكانية الدخول لقاعات الانتظار في المطارات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الخصومات التي يحصل عليها عملاء التجاري عند التسوق باستخدام بطاقاتهم الائتمانية لدي العديد من المتاجر ومنافذ البيع ضمن سلسلة شركاء التجاري التجاريين فضلاً عن امكانية الاسترداد النقدي والمكافآت التي توفرها بطاقات التجاري الائتمانية لاصحابها داعياً العملاء إلى متابعة حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البنك على شبكة الانترنت للاطلاع على كل الخدمات والمنتجات المتطورة التي يوفرها التجاري للعملاء.