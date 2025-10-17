الداخلية: ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية بحوزتهما كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة في محافظة الأحمدي

الموقوفين

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون الأمن الجنائي للتصدي لآفة المخدرات وملاحقة مروجيها ومهربيها، تمكنت إدارة مباحث محافظة الأحمدي من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية يقومان بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها داخل البلاد، في عملية نوعية تعكس جاهزية ويقظة المباحث الجنائية.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات دقيقة إلى الإدارة تفيد بقيام المتهمين بترويج مواد مخدرة في نطاق محافظة الأحمدي، حيث تم على الفور تشكيل فريق أمني مختص لمتابعة المعلومات والتحقق منها ميدانيا، وبناءً على النتائج التحقيقية، تمت مراقبة تحركات المشتبه بهما ورصد عملياتهما بدقة، ما أسفر عن ضبطهما متلبسين وبحوزتهما كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط المواد التالية:

3658 كيلوغرام من مادة الشبو

557 غرامًا من مادة الكيميكال

.363 غرامًا من مادة الماريغوانا

348 غرامًا من مادة الهيروين

14 غرامًا من مادة الحشيش

8150 حبة من المؤثرات العقلية

وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (200,000) دينار كويتي، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاصلاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات تهريب وترويج المواد المخدرة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن الوطن وسلامة المجتمع.

