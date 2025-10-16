البلدية: حملات مكثفة على مخالفات استغلال المساحات أمام المحال التجارية في الجهراء

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس تكثيف حملاتها الميدانية التفتيشية على المحال التجارية ومخالفات استغلال المساحات امامها للتأكد من تطبيق معايير ولوائح بلدية الكويت.

وقال رئيس فريق جولة محافظة الجهراء برجس السعيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان جولة اليوم المسائية شهدت تسجل 10 مخالفات لاستغلال مساحات أمام محال تجارية دون ترخيص مبينا أن هذه الجولات تهدف الى تنظيم العمل التجاري ورصد المخالفات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يستمر بهذه المخالفات.

ودعا البرجس إلى الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشددا على أن الفرق الرقابية في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح البلدية وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية أعده فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الادارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الايام المقبلة.

وشدد على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لوائح البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.