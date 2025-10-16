رئيس الأركان العامة للجيش يقوم بزيارة لواء الشهيد المدرع 35

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان يزور لواء الشهيد المدرع 35

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الخميس بزيارة إلى لواء الشهيد المدرع 35 حيث كان في استقباله آمر القوة البرية العميد الركن حمد السويدي وعدد من كبار ضباط القوة البرية.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أن الفريق الشريعان استمع خلال الزيارة إلى إيجاز حول المهام والواجبات واطلع على الجاهزية القتالية والميدانية ومستوى التدريب.

وأضافت أن الفريق الشريعان قام عقب ذلك بجولة ميدانية شملت عددا من مرافق اللواء اطلع خلالها على سير العمل وآلية تنفيذ الخطط التدريبية والعملياتية كما وبينت شاهد تسليح اللواء وما يضمه من منظومات وآليات متطورة. كما شاهد عرضا تدريبيا للمشبهات وأجهزة المحاكاة والشاشات التفاعلية التي تستخدم في التدريب الميداني لتعزيز كفاءة الأفراد ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

ونقل البيان عن الفريق الشريعان إشادته بجهود منتسبي اللواء المخلصة في أداء واجبهم مؤكدا أهمية رفع الكفاءة والجاهزية القتالية من خلال التدريب المستمر والتمارين المشتركة.