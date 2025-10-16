قسم التمريض بكلية العلوم الطبية المساعدة يدشن برنامجه التدريبي الميداني بالتعاون مع “الصحة”

جامعة الكويت تدشن برنامج تدريبي في مستشفى الأميري

دشن قسم التمريض بكلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت برنامجه التدريبي الميداني لطلبته بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك في إطار الشراكة الأكاديمية تمهيدا لمرحلة ما بعد التخرج والانخراط في سوق العمل.

وقالت القائم بأعمال رئيس قسم التمريض بالكلية الدكتورة سعاد الفضلي في بيان صحفي اليوم الخميس إن القسم بدأ برنامج التدريب الميداني الإكلينيكي لطلبة الفرقة الثانية في مستشفى الأميري والبالغ عددهم 27 طالبا وطالبة.

وأشادت الفضلي بجهود ادارة مستشفى الأميري مؤكدة أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة في ربط الجانب التعليمي بالجانب التطبيقي.

وبينت أن قسم التمريض التخصصي بدأ استقبال الطلبة منذ العام الماضي وقد تجاوز عددهم حتى الآن 50 طالبا وطالبة موزعين على تخصصي تمريض العناية الفائقة وتمريض الجراحة الباطنية حيث بدأ طلبة الفرقة الثانية بالفعل مزاولة التدريب الإكلينيكي في المستشفيات مما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم للعمل بجدارة في القطاع الصحي.

وأكدت أن البرنامج يتيح للطلبة بعد السنة الثالثة التخصص في أحد المسارات التالية العناية الفائقة والجراحة والباطنية وتمريض الولادة والتمريض الشرعي. وأوضحت أن الكلية بدأت بتطبيق تخصصي العناية الفائقة والجراحة الباطنية على أن تستكمل بقية التخصصات خلال السنوات المقبلة خصوصا في ظل الحماس الكبير الذي أبداه الطلبة والدعم المتبادل من المستشفيات المشاركة.

وأضافت أن الإقبال على قسم التمريض متميز من خريجي الثانوية العامة فضل عن الطلبة الراغبين في التحويل من تخصصاتهم الحالية إلى مجال التمريض متمنية استمرار التعاون المثمر بين جامعة الكويت ووزارة الصحة لما له من أثر إيجابي في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في سد النقص العالمي في الكوادر التمريضية وتقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع الكويتي.