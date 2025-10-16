بنك الخليج يواصل استقطاب المواهب والكفاءات الشبابية الكويتية

معالي وزير الإعلام يتوسط مسؤولي بنك الخليج

في إطار دعمه المتواصل للشباب، وسعيه الدائم لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات من الكوادر الوطنية، اختتم بنك الخليج مشاركته ورعايته لمعرض “وظيفتي”، الذي أُقيم في قاعة الأرينا بمجمع 360، تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، السيد/ عبد الرحمن المطيري، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وسلط مسؤولو الموارد البشرية في بنك الخليج، خلال مشاركتهم في المعرض، الضوء على طبيعة العمل المصرفي الذي يعكسه البنك، وقدموا شرحاً تفصيلياً لزوار المعرض من الباحثين عن عمل حول طبيعة الوظائف المصرفية، وفرص التطور المهني التي يوفرها البنك لموظفيه.

وقد شهد جناح البنك في المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار الراغبين في التعرف عن قرب على إدارات البنك وبيئة العمل فيه، إلى جانب تقديم طلبات التوظيف، مدفوعين بالسمعة المتميزة التي يتمتع بها بنك الخليج كواحد من أبرز جهات التوظيف الجاذبة للكوادر الوطنية الشابة في الكويت.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ حامد التميمي، مساعد المدير العام لإدارة الموارد البشرية في بنك الخليج قائلاً: “نحن سعداء بالمشاركة في معرض “وظيفتي” – أكبر معرض توظيف في القطاع الخاص – لما يمثله من فرصة حقيقية للشركات لاستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية، وكذلك لمساعدة الشباب على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمسارهم الوظيفي ومستقبلهم المهني.”

وأضاف: “يحرص بنك الخليج على استقطاب المواهب والكفاءات الشبابية الكويتية في مختلف المجالات، باعتبارهم الجيل القادر على مواكبة متطلبات العصر، ومسايرة الابتكارات والتطور التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي محلياً وعالمياً.”

وأكد التزام بنك الخليج بدعم رؤية الكويت، التي تضع في مقدمة أولوياتها زيادة نسب التوظيف في القطاع الخاص، وتنمية قدرات الشباب الكويتي وتشجيعهم على التطور المهني، مشيرةً إلى أن ذلك يتجسد في نسب النمو المتزايدة للعمالة الوطنية في البنك خلال السنوات الأخيرة.

واختتم بالقول: “نؤمن في بنك الخليج بأن موظفينا هم أساس نجاحنا وسر تميزنا، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير آليات وأنظمة العمل لدينا، لتمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم المهنية، بما يعزز مكانة البنك كجهة توظيف مفضلة لدى الموظفين والباحثين عن عمل.”