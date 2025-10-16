أعيان للإجارة والاستثمار تستحوذ على حصة استراتيجية في تطبيق داوي

من التوقيع

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار، عن استحواذ إحدى شركاتها التابعة على حصة استراتيجية في شركة فريش مايندز، المالكة لتطبيق “داوي”، المنصة الرائدة في مجال الخدمات الطبية الرقمية في الكويت والمنطقة.

ويمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة في مسيرة مجموعة “أعيان” نحو تعزيز حضورها في القطاع الصحي الرقمي، ويؤكد ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في مستقبل الحلول الرقمية للرعاية الطبية.

الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة و الاستثمار عبدالله محمد الشطي

عبدالله الشطي: دخول القطاع الصحي الرقمي استثمار في المستقبل

صرّح عبدالله محمد الشطي، الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة و الاستثمار، قائلاً: “سعيدون بدخول المجموعة كمستثمر استراتيجي في القطاع الصحي الرقمي، الذي نرى أنه سيكون من أكثر القطاعات تأثيرًا في السنوات المقبلة. حيث نؤمن أن منصة داوي ستشكل علامة فارقة في هذا المجال بفضل الإدارة المتميزة ورؤيتها الواضحة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم والمساهمة في إنجاح هذا المشروع الطموح.”

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فريش مايندز المالكة لمنصة داوي بدر ناصر ششتري

بدر ششتري: شراكة استراتيجية مبنية على الثقة والرؤية المشتركة

من جانبه، قال بدر ناصر ششتري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فريش مايندز المالكة لمنصة داوي: “نعتبر دخول شركة أعيان للإجارة والاستثمار كمساهم استراتيجي نقلة نوعية في مسيرتنا. ونقدّر هذه الخطوة الذكية من شركة راسخة ومدرجة في البورصة، حيث يعكس هذا الاستثمار ثقتهم في القطاع الصحي الرقمي، وهو الاتجاه الذي يسير نحوه العالم اليوم.

هذه ليست مجرد مساهمة مالية، بل شراكة استراتيجية مبنية على الثقة والرؤية المشتركة، ستتيح لنا التوسع بشكل أكبر في الكويت والمنطقة. وخلال الفترة المقبلة، سنكشف عن مشاريع وخدمات جديدة وتعاونات مع مستشفيات كبرى وأسماء بارزة، بما يعزز مكانة داوي كمنصة رائدة في القطاع الصحي الرقمي.”

من التوقيع

د. عبدالوهاب صادق: الشراكة بين أعيان وداوي نموذج لتكامل المؤسسات الكبرى والشركات الواعدة

كما صرّح الدكتور عبدالوهاب صادق، أستاذ القانون والشريك في مكتب ميسان للمحاماة، والممثل القانوني لتطبيق داوي في الصفقة، قائلاً:

“سعدنا بالمساهمة في إتمام هذه الصفقة بين أعيان وفريش مايندز، والتي نتوقع أن تكون شراكة ناجحة وموفقة. مثل هذه الشراكات بين المؤسسات الاستثمارية الكبرى والشركات الناشئة الواعدة تمثل نموذجًا صحيًا لتطوير السوق المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي في الكويت.”